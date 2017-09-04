Руслан Нигматуллин: считаю "Динамо" сильнее сборной Анголы

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:59
Владимир Пильгуй: у сборной сейчас нет основы, поэтому было важно просмотреть всех игроков
Владимир Пильгуй: у сборной сейчас нет основы, поэтому было важно просмотреть всех игроков
Вчера 23:40
Венгрия проиграла Португалии и пропустит ЧМ-2018
Венгрия проиграла Португалии и пропустит ЧМ-2018
Вчера 23:37
Сборная Бельгии вышла на чемпионат мира-2018
Сборная Бельгии вышла на чемпионат мира-2018
Вчера 23:36
Люксембург сенсационно отстоял ничью в матче с Францией (8)
Люксембург сенсационно отстоял ничью в матче с Францией (8)
Вчера 22:19
СМИ: "Гремио" незаконно продал Роши в "Спартак" (18)
СМИ: "Гремио" незаконно продал Роши в "Спартак" (18)
Вчера 22:13
Далер Кузяев: главное, что мы наигрываем связи
Далер Кузяев: главное, что мы наигрываем связи
Вчера 21:07
Сборная Швеции лишила Беларусь шансов поехать на ЧМ-2018 (1)
Сборная Швеции лишила Беларусь шансов поехать на ЧМ-2018 (1)
Вчера 20:55
Валерий Рейнгольд: трудно комментировать пародию на футбол (18)
Валерий Рейнгольд: трудно комментировать пародию на футбол (18)
Вчера 20:35
Виталий Мутко: у всех есть шанс попасть на ЧМ-2018 (1)
Виталий Мутко: у всех есть шанс попасть на ЧМ-2018 (1)
Вчера 20:23
Станислав Черчесов: Рауш и Фернандес помогут сборной (23)
Станислав Черчесов: Рауш и Фернандес помогут сборной (23)
Вчера 20:15
Юрий Калитвинцев: мы провели очень хорошую тренировку (1)
Юрий Калитвинцев: мы провели очень хорошую тренировку (1)
Вчера 20:07
На товарищеском матче между сборной России и "Динамо" присутствовало 16 тысяч зрителей (2)
На товарищеском матче между сборной России и "Динамо" присутствовало 16 тысяч зрителей (2)
Вчера 19:31
"Амкар" объявил о возвращении Вадима Евсеева
"Амкар" объявил о возвращении Вадима Евсеева
Вчера 19:28
Самый странный матч сборной России (12)
Самый странный матч сборной России (12)
Вчера 19:24
Сборная России со счетом 3:0 разгромила "Динамо" (35)
Сборная России со счетом 3:0 разгромила "Динамо" (35)
Вчера 18:14
Фаузи Гулям продлит контракт с "Наполи"
Фаузи Гулям продлит контракт с "Наполи"
Вчера 18:07
Джанни Ривера: в сборной Италии дают 10-й номер кому попало, даже вратарям, даже Инсинье
Джанни Ривера: в сборной Италии дают 10-й номер кому попало, даже вратарям, даже Инсинье
Вчера 17:09
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
Вчера 17:02
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
Руслан Нигматуллин: считаю "Динамо" сильнее сборной Анголы
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от контрольного матча, в котором национальная команда разгромила "Динамо" (3:0).
"Свою задачу этот сбор и этот матч выполнили на твёрдую пятёрку. Есть положительные моменты, хорошо проявили себя ребята, некоторые из них обязательно появятся на следующем сборе. Впечатлили братья Миранчуки, Антон Заболотный был напористым и гол красивый забил, Константин Рауш показал себя квалифицированным футболистом. Думаю, что Рауш ещё пригодится сборной России, Марио Фернандес подтвердил свой статус одного из лучших футболистов РФПЛ.
Что касается выбора соперника, то считаю "Динамо" сильнее сборной Анголы, с которой мы могли сыграть. С Анголой, мне кажется, матч проходил бы в более расслабленном состоянии. Сегодня получился праздник, зрители с удовольствием посмотрели футбол, все довольны", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
"Свою задачу этот сбор и этот матч выполнили на твёрдую пятёрку. Есть положительные моменты, хорошо проявили себя ребята, некоторые из них обязательно появятся на следующем сборе. Впечатлили братья Миранчуки, Антон Заболотный был напористым и гол красивый забил, Константин Рауш показал себя квалифицированным футболистом. Думаю, что Рауш ещё пригодится сборной России, Марио Фернандес подтвердил свой статус одного из лучших футболистов РФПЛ.
Что касается выбора соперника, то считаю "Динамо" сильнее сборной Анголы, с которой мы могли сыграть. С Анголой, мне кажется, матч проходил бы в более расслабленном состоянии. Сегодня получился праздник, зрители с удовольствием посмотрели футбол, все довольны", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.