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Антон Шунин: по атмосфере матч не был похож на товарищеский

Голкипер "Динамо" Антон Шунин поделился впечатлениями от контрольного матча со сборной России (0:3).

"Сегодня была товарищеская игра, поэтому главный тренер дал игровую нагрузку всей команде — почти все сыграли плюс-минус по тайму.

Конечно, я готов был сыграть и весь матч. Мне хотелось проявить себя на глазах тренера сборной.

Большое спасибо болельщикам, которые сегодня отлично поддерживали и "Динамо", и сборную. И не скажешь даже, что матч товарищеский: атмосфера соответствовала высокому уровню", - цитирует Шунина "Чемпионат.сом".
Теги: Шунин Динамо Сборная России
Сегодня, 00:49
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