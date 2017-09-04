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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Белоус: не думаю, что Абрамович-младший захочет вкладываться в ЦСКА
Бывший президент "Москвы" Юрий Белоус прокомментировал возможную продажу московского ЦСКА за 300 млн долларов.
"Разговоры о продаже ЦСКА идут очень давно, но сегодня капитализация клуба очень сильно увеличилась за счет нового стадиона, прилегающих офисных помещений и так далее. Поэтому сегодня с точки зрения экономики не лучшее время для продажи — сейчас лучше покупать, потому что приобрести можно за дешево. Абрамович-младший может купить ЦСКА? Не думаю, что он захочет вкладываться в российский клуб. В Англии и некоторых стран западной Европы футбольный клуб — это бизнес. Тот же лондонский "Арсенал", к примеру, постоянно дает прибыль, пусть эти деньги и идут обратно в клуб для его развития, но главное — акции клуба прибыльны. У нас же футбол — бизнес для всех, кроме акционеров. Поэтому в российском футболе зарабатывают агенты, футболисты, менеджеры — кто угодно, кроме владельцев. Так что по поводу покупки ЦСКА Абрамовичем вопрос исключен. С другой стороны и Евгений Леннорович вряд ли согласится. Для него ЦСКА — источник радости и вдохновения. Полностью клуб он продавать сейчас не будет, может быть, захочет найти партнеров, которые инвестировали бы деньги. Но найти их будет очень сложно", - цитирует Белоуса "Спорт день за днем".
"Разговоры о продаже ЦСКА идут очень давно, но сегодня капитализация клуба очень сильно увеличилась за счет нового стадиона, прилегающих офисных помещений и так далее. Поэтому сегодня с точки зрения экономики не лучшее время для продажи — сейчас лучше покупать, потому что приобрести можно за дешево. Абрамович-младший может купить ЦСКА? Не думаю, что он захочет вкладываться в российский клуб. В Англии и некоторых стран западной Европы футбольный клуб — это бизнес. Тот же лондонский "Арсенал", к примеру, постоянно дает прибыль, пусть эти деньги и идут обратно в клуб для его развития, но главное — акции клуба прибыльны. У нас же футбол — бизнес для всех, кроме акционеров. Поэтому в российском футболе зарабатывают агенты, футболисты, менеджеры — кто угодно, кроме владельцев. Так что по поводу покупки ЦСКА Абрамовичем вопрос исключен. С другой стороны и Евгений Леннорович вряд ли согласится. Для него ЦСКА — источник радости и вдохновения. Полностью клуб он продавать сейчас не будет, может быть, захочет найти партнеров, которые инвестировали бы деньги. Но найти их будет очень сложно", - цитирует Белоуса "Спорт день за днем".
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