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Юрий Белоус: не думаю, что Абрамович-младший захочет вкладываться в ЦСКА

Бывший президент "Москвы" Юрий Белоус прокомментировал возможную продажу московского ЦСКА за 300 млн долларов.

"Разговоры о продаже ЦСКА идут очень давно, но сегодня капитализация клуба очень сильно увеличилась за счет нового стадиона, прилегающих офисных помещений и так далее. Поэтому сегодня с точки зрения экономики не лучшее время для продажи — сейчас лучше покупать, потому что приобрести можно за дешево. Абрамович-младший может купить ЦСКА? Не думаю, что он захочет вкладываться в российский клуб. В Англии и некоторых стран западной Европы футбольный клуб — это бизнес. Тот же лондонский "Арсенал", к примеру, постоянно дает прибыль, пусть эти деньги и идут обратно в клуб для его развития, но главное — акции клуба прибыльны. У нас же футбол — бизнес для всех, кроме акционеров. Поэтому в российском футболе зарабатывают агенты, футболисты, менеджеры — кто угодно, кроме владельцев. Так что по поводу покупки ЦСКА Абрамовичем вопрос исключен. С другой стороны и Евгений Леннорович вряд ли согласится. Для него ЦСКА — источник радости и вдохновения. Полностью клуб он продавать сейчас не будет, может быть, захочет найти партнеров, которые инвестировали бы деньги. Но найти их будет очень сложно", - цитирует Белоуса "Спорт день за днем".
Теги: Белоус Абрамович ЦСКА
Сегодня, 16:32
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№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:48) #
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из того же интервью
— И все-таки у ЦСКА нет денег на трансферы, плюс была информация о долгах московского клуба. Разве в такой ситуации не легче продать клуб?

— Это дело персонально Евгения Ленноровича. Все те, кому дорог ЦСКА, должны поддерживать в данной ситуации владельца клуба. Потому что наиболее успешный клуб в России за последние 15 лет — это именно ЦСКА. И если произойдет смена владельца, тогда поменяется и менеджмент — а это не пойдет на пользу команде. Что же до трансферов, то в прошлом году ЦСКА без серьезных покупок все равно занял второе место в РФПЛ. У ЦСКА есть молодые, сильные ребята, посмотрим, что они сделают. Но в любом случае, трагедии никакой не будет — ЦСКА не рухнет. Думаю, система управления клубом будет еще более оптимизирована, и ЦСКА продолжит являться одним из сильнейших клубов нашей страны.
Регистрация: 25.02.2016
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 16:45) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Наверное да..Гинер не собирается ЦСКА продавать сразу..ищет партнеров, ну, а там по ситуации...
Регистрация: 21.11.2016
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