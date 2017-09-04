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Константин Эрнст: планов включаться в борьбу за показ матчей РФПЛ у "Первого канала" нет

Первый канал не планирует включаться в борьбу за показ матчей РФПЛ, "спорадический показ" отдельных игр не имеет смысла, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

"Планов включаться в борьбу за показ матчей РФПЛ у Первого канала нет. Из футбола у нас на ближайшее время есть только одно крупное событие, это чемпионат мира в следующем году. Что касается российского чемпионата, то спорадический показ нами отдельных игр просто не имеет смысла, телевидение устроено иным образом", - цитирует Эрнста "Р-Спорт".
Сегодня, 17:04
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№7 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 17:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
не понимаю что телеканал Россия дрочит?!!!
Регистрация: 5.08.2010
№6 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 17:24) #
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online

Футбол вообще показывать нужно только на плюсе.
Регистрация: 21.12.2016
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 17:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
пора наладить хорошего пинчаща этому Эрнсту и что бы летел с первого канала как можно дальше!!! женоподобное ничтожество, превратил 1 в стране канал в бабьи сопли и слюни!!! ни спорта нормального не показывают как раньше футбол, хоккей, бокс, ни фильмов!!! одни только шоу делающее из людей идиотов и развлекуху для псевдоинтелектуалов!

Влад Листьев с того света ему привет передает...


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 17:19) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
пфффф ! скоро выборы на носу ,надо народ зомбировать ! причем тут футбол ?


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 17:10) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
пора наладить хорошего пинчаща этому Эрнсту и что бы летел с первого канала как можно дальше!!! женоподобное ничтожество, превратил 1 в стране канал в бабьи сопли и слюни!!! ни спорта нормального не показывают как раньше футбол, хоккей, бокс, ни фильмов!!! одни только шоу делающее из людей идиотов и развлекуху для псевдоинтелектуалов!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:10) #
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Понятно! Про Украину надо болоболить уже три года да женить всяких дебилов! smiley
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:07) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
scream
Регистрация: 14.12.2016
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