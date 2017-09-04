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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Константин Эрнст: планов включаться в борьбу за показ матчей РФПЛ у "Первого канала" нет
Первый канал не планирует включаться в борьбу за показ матчей РФПЛ, "спорадический показ" отдельных игр не имеет смысла, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
"Планов включаться в борьбу за показ матчей РФПЛ у Первого канала нет. Из футбола у нас на ближайшее время есть только одно крупное событие, это чемпионат мира в следующем году. Что касается российского чемпионата, то спорадический показ нами отдельных игр просто не имеет смысла, телевидение устроено иным образом", - цитирует Эрнста "Р-Спорт".
"Планов включаться в борьбу за показ матчей РФПЛ у Первого канала нет. Из футбола у нас на ближайшее время есть только одно крупное событие, это чемпионат мира в следующем году. Что касается российского чемпионата, то спорадический показ нами отдельных игр просто не имеет смысла, телевидение устроено иным образом", - цитирует Эрнста "Р-Спорт".
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