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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Денис Терентьев: Бердыев дал возможность посмотреть на футбол по-новому
Защитник "Зенита" Денис Терентьев рассказал о совместной работе с Курбаном Бердыевым в "Ростове".
"Бердыев дал возможность посмотреть на футбол по-новому. Во взрослом футболе я был, но именно новый качественный уровень мне и многим ребятам, которые пришли, показал он. Открыл для нас футбол по-новому. Элементарно, как нужно правильно работать с мячом, тактические моменты, которые, безусловно, важны в современном футболе.
Пока что с Манчини не разговаривал. Просто слушаю внимательно, что говорит тренер. Я верю, что все они хотят научить, повысить наш уровень. Просто внимательно слушаю и стараюсь выполнять то, что он требует", - цитирует Терентьева официальный сайт "Зенита".
"Бердыев дал возможность посмотреть на футбол по-новому. Во взрослом футболе я был, но именно новый качественный уровень мне и многим ребятам, которые пришли, показал он. Открыл для нас футбол по-новому. Элементарно, как нужно правильно работать с мячом, тактические моменты, которые, безусловно, важны в современном футболе.
Пока что с Манчини не разговаривал. Просто слушаю внимательно, что говорит тренер. Я верю, что все они хотят научить, повысить наш уровень. Просто внимательно слушаю и стараюсь выполнять то, что он требует", - цитирует Терентьева официальный сайт "Зенита".
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