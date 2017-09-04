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Денис Терентьев: Бердыев дал возможность посмотреть на футбол по-новому

Защитник "Зенита" Денис Терентьев рассказал о совместной работе с Курбаном Бердыевым в "Ростове".

"Бердыев дал возможность посмотреть на футбол по-новому. Во взрослом футболе я был, но именно новый качественный уровень мне и многим ребятам, которые пришли, показал он. Открыл для нас футбол по-новому. Элементарно, как нужно правильно работать с мячом, тактические моменты, которые, безусловно, важны в современном футболе.

Пока что с Манчини не разговаривал. Просто слушаю внимательно, что говорит тренер. Я верю, что все они хотят научить, повысить наш уровень. Просто внимательно слушаю и стараюсь выполнять то, что он требует", - цитирует Терентьева официальный сайт "Зенита".
Теги: Терентьев Бердыев Ростов Манчини Зенит
Сегодня, 19:18
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№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 19:42) #
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Болеет за:
«Алания»
Манчини предполагает, что тебя уже научили в детских командах обращаться с мячом, он тебе не нянька... wink
Регистрация: 3.05.2015
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