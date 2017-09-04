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Роман Шаронов станет тренером молодежной команды "Рубина"

Новым главным тренером молодежной команды "Рубина" станет экс-капитан клуба Роман Шаронов, сообщает "Бизнес-Online".

Клубную академию, в свою очередь, возглавит Иван Данильянц, который с 2010-го по 2013-й годы уже занимал подобную должность в "Рубине"
Теги: Шаронов Рубин
Сегодня, 19:34
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:30) #
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online

Вот как четко все работает!
Регистрация: 27.07.2016
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