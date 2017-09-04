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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов (6)
Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов (6)
Роман Шаронов станет тренером молодежной команды "Рубина"
Новым главным тренером молодежной команды "Рубина" станет экс-капитан клуба Роман Шаронов, сообщает "Бизнес-Online".
Клубную академию, в свою очередь, возглавит Иван Данильянц, который с 2010-го по 2013-й годы уже занимал подобную должность в "Рубине"
Клубную академию, в свою очередь, возглавит Иван Данильянц, который с 2010-го по 2013-й годы уже занимал подобную должность в "Рубине"
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