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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Бушманов: в матче с Гибралтаром мы настроены на победу
Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов отметил, что команда настроена на победу в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы против Гибралтара.
"В матче с Арменией мы недосчитались 2 очков, но способны наверстать упущенное. В матче с Гибралтаром мы настроены на победу, будем улучшать качество игры. Настроение у команды нормальное.
Сборная Гибралтара — молодая команда, у неё мало опыта, но много азарта. Мы приложим все усилия для того, чтобы победить. Надеемся, что придёт много болельщиков", - цитирует Бушманова "Тульский футбол".
"В матче с Арменией мы недосчитались 2 очков, но способны наверстать упущенное. В матче с Гибралтаром мы настроены на победу, будем улучшать качество игры. Настроение у команды нормальное.
Сборная Гибралтара — молодая команда, у неё мало опыта, но много азарта. Мы приложим все усилия для того, чтобы победить. Надеемся, что придёт много болельщиков", - цитирует Бушманова "Тульский футбол".
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