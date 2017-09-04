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Евгений Бушманов: в матче с Гибралтаром мы настроены на победу

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов отметил, что команда настроена на победу в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы против Гибралтара.

"В матче с Арменией мы недосчитались 2 очков, но способны наверстать упущенное. В матче с Гибралтаром мы настроены на победу, будем улучшать качество игры. Настроение у команды нормальное.

Сборная Гибралтара — молодая команда, у неё мало опыта, но много азарта. Мы приложим все усилия для того, чтобы победить. Надеемся, что придёт много болельщиков", - цитирует Бушманова "Тульский футбол".
Теги: Бушманов Молодежная сборная России
Сегодня, 20:20
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