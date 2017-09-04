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Денис Глушаков: мне по контракту со "Спартаком" нельзя кататься на коньках

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков сообщил, что по условиям контракта запрещается кататься на коньках из-за опасности получить травму.

В понедельник футболист принял участие в символическом вбрасывании перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Спартаком" и санкт-петербургским СКА.

"Я умею кататься на коньках, но не умею тормозить. Этому нужно учиться, но во время сезона это опасно, нельзя по контракту, потому что можно получить травму, а за это могут оштрафовать. У меня есть клюшка Александра Овечкина, я ее берегу. У меня целая коллекция - шайба, свитер, у меня целый комплект, осталось только купить щитки, и вперед.

Почему на матч со СКА не пришло больше игроков? Была тяжелая тренировка, ребята собирались, но в следующий раз придет больше людей, поддержим команду в боевом составе. Массимо Карреру не звали, это его дело, у него, может, есть свои семейные дела", - цитирует Глушакова ТАСС.
Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 21:44
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№3 Написал: Андрей евсеев (Сегодня, 22:08) #
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нeдавно жeнa пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь --- http://veshok.ml/236896
Регистрация: 4.09.2017
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Зверьё, скотское отношение к людям, а мы всё удивляемся, почему они такие. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
А в прошлом году бы позвали.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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