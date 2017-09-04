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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Денис Глушаков: мне по контракту со "Спартаком" нельзя кататься на коньках
Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков сообщил, что по условиям контракта запрещается кататься на коньках из-за опасности получить травму.
В понедельник футболист принял участие в символическом вбрасывании перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Спартаком" и санкт-петербургским СКА.
"Я умею кататься на коньках, но не умею тормозить. Этому нужно учиться, но во время сезона это опасно, нельзя по контракту, потому что можно получить травму, а за это могут оштрафовать. У меня есть клюшка Александра Овечкина, я ее берегу. У меня целая коллекция - шайба, свитер, у меня целый комплект, осталось только купить щитки, и вперед.
Почему на матч со СКА не пришло больше игроков? Была тяжелая тренировка, ребята собирались, но в следующий раз придет больше людей, поддержим команду в боевом составе. Массимо Карреру не звали, это его дело, у него, может, есть свои семейные дела", - цитирует Глушакова ТАСС.
В понедельник футболист принял участие в символическом вбрасывании перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Спартаком" и санкт-петербургским СКА.
"Я умею кататься на коньках, но не умею тормозить. Этому нужно учиться, но во время сезона это опасно, нельзя по контракту, потому что можно получить травму, а за это могут оштрафовать. У меня есть клюшка Александра Овечкина, я ее берегу. У меня целая коллекция - шайба, свитер, у меня целый комплект, осталось только купить щитки, и вперед.
Почему на матч со СКА не пришло больше игроков? Была тяжелая тренировка, ребята собирались, но в следующий раз придет больше людей, поддержим команду в боевом составе. Массимо Карреру не звали, это его дело, у него, может, есть свои семейные дела", - цитирует Глушакова ТАСС.
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