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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Бубнов: в сборной России может появиться серьезная конкуренция
Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал победу сборной России в контрольном матче с "Динамо" (3:0).
"При желании можно найти игроков, которые могут конкурировать с теми, кто в основном составе. Еще большой вопрос, какой был бы результат, сыграй этот состав сборной с командой, сыгравшей на Кубке конфедераций-2017. Рауш неплохо проявил себя в матче с «Динамо». Кузяев претендент на попадание в основной состав сборной. Алексей Миранчук принял участие во всех трех голах. Он и его брат Антон в этом сезоне прогрессируют. Заболотный гол забил и в чемпионате имеет практически в каждом матче моменты. По стилю он схож с Дзюбой, но более мобилен и больше делает объем работы. Швец в перспективе тоже игрок сборной. Отметил бы Фернандеса, Лунева. Все старались. Как минимум из этого состава можно приглашать шесть футболистов в основную команду сборной. В перспективе может возникнуть серьезная конкуренция", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
"При желании можно найти игроков, которые могут конкурировать с теми, кто в основном составе. Еще большой вопрос, какой был бы результат, сыграй этот состав сборной с командой, сыгравшей на Кубке конфедераций-2017. Рауш неплохо проявил себя в матче с «Динамо». Кузяев претендент на попадание в основной состав сборной. Алексей Миранчук принял участие во всех трех голах. Он и его брат Антон в этом сезоне прогрессируют. Заболотный гол забил и в чемпионате имеет практически в каждом матче моменты. По стилю он схож с Дзюбой, но более мобилен и больше делает объем работы. Швец в перспективе тоже игрок сборной. Отметил бы Фернандеса, Лунева. Все старались. Как минимум из этого состава можно приглашать шесть футболистов в основную команду сборной. В перспективе может возникнуть серьезная конкуренция", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
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