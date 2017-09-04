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Александр Бубнов: в сборной России может появиться серьезная конкуренция

Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал победу сборной России в контрольном матче с "Динамо" (3:0).

"При желании можно найти игроков, которые могут конкурировать с теми, кто в основном составе. Еще большой вопрос, какой был бы результат, сыграй этот состав сборной с командой, сыгравшей на Кубке конфедераций-2017. Рауш неплохо проявил себя в матче с «Динамо». Кузяев претендент на попадание в основной состав сборной. Алексей Миранчук принял участие во всех трех голах. Он и его брат Антон в этом сезоне прогрессируют. Заболотный гол забил и в чемпионате имеет практически в каждом матче моменты. По стилю он схож с Дзюбой, но более мобилен и больше делает объем работы. Швец в перспективе тоже игрок сборной. Отметил бы Фернандеса, Лунева. Все старались. Как минимум из этого состава можно приглашать шесть футболистов в основную команду сборной. В перспективе может возникнуть серьезная конкуренция", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Сборная России Динамо
Сегодня, 22:25
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№2 Написал: grisha (Сегодня, 22:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bobovzenit
толку от этой конкуренции никакого...

Почему ??
Встречаются в жопе два глиста - и они должны решить между собой, кто лучший в российской жопе ))))))))))))))))))
Беда не в жопе - беда в том, что глистов больше, чем Кремль ))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 22:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Только толку от этой конкуренции никакого...
Регистрация: 26.10.2016
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