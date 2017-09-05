Мануэл Фернандеш признан лучшим игроком "Локомотива" в августе

Завершено голосование по выбору лучшего футболиста "Локомотива" в августе. Победу одержал полузащитник Мануэл Фернандеш, за которого проголосовали 6836 человек или 44,3 процента. В августе Фернандеш провел пять матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.Второе место занял Алексей Миранчук - 5856 голосов или 37,9 процентов. На третьем месте - Антон Миранчук - 952 голоса или 6,1 процента. На четвертом месте Дмитрий Баринов - 910 голосов или 5,9 процентов. На пятом - Джефферсон Фарфан - 860 голосов или 5,5 процентов. Всего в голосовании приняли участие 15414 человек.