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Агент Измайлова: Марат рассказал про ситуацию в "Арарате", уже ищем новый клуб

Паулу Барбоза, агент полузащитника "Арарата" Марата Измайлова, прокомментировал информацию, согласно которой клуб в ближайшее время будет расформирован, а ближайшая домашнего игра с "Рязанью" станет последней для столичной команды.

"Да, у нас есть информация, что "Арарат" скоро прекратит своё существование. Об этом мне сказал сам Марат, плюс другие источники. Слышал, что в клубе большие проблемы с финансами. По слухам, в ближайшее время руководители клуба соберутся, чтобы принять окончательное решение и официально объявить его сегодня. Естественно, мы с Маратом начали искать новый клуб, он обязательно продолжит играть в футбол", - цитирует Барбозу "Чемпионат.сом".
Теги: Измайлов Ахмат
Сегодня, 16:15
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№4 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 17:00) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Джонни
Видимо, сам Марат хочет играть, чувствует, что может еще.

Поэтому за него это говорит агент?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№3 Написал: Scoter дом (Сегодня, 16:35) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
в ЛФЛ пора уходить
Регистрация: 26.09.2006
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 16:29) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: афанасий
Как это "он обязательно продолжить играть"?

Видимо, сам Марат хочет играть, чувствует, что может еще.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 16:23) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Факел»
Измайлов в рабстве? Как это "он обязательно продолжить играть"? Марат уже года как два мог бы сидеть на заслуженной пенсии по старости


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
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