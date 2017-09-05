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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Агент Измайлова: Марат рассказал про ситуацию в "Арарате", уже ищем новый клуб
Паулу Барбоза, агент полузащитника "Арарата" Марата Измайлова, прокомментировал информацию, согласно которой клуб в ближайшее время будет расформирован, а ближайшая домашнего игра с "Рязанью" станет последней для столичной команды.
"Да, у нас есть информация, что "Арарат" скоро прекратит своё существование. Об этом мне сказал сам Марат, плюс другие источники. Слышал, что в клубе большие проблемы с финансами. По слухам, в ближайшее время руководители клуба соберутся, чтобы принять окончательное решение и официально объявить его сегодня. Естественно, мы с Маратом начали искать новый клуб, он обязательно продолжит играть в футбол", - цитирует Барбозу "Чемпионат.сом".
"Да, у нас есть информация, что "Арарат" скоро прекратит своё существование. Об этом мне сказал сам Марат, плюс другие источники. Слышал, что в клубе большие проблемы с финансами. По слухам, в ближайшее время руководители клуба соберутся, чтобы принять окончательное решение и официально объявить его сегодня. Естественно, мы с Маратом начали искать новый клуб, он обязательно продолжит играть в футбол", - цитирует Барбозу "Чемпионат.сом".
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