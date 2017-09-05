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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Туле усилены меры безопасности перед матчем молодежных сборных России и Гибралтара
Сотрудники полиции обеспечат общественный порядок и безопасность при проведении в Туле матча отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года среди молодежных сборных России и Гибралтара. Дежурство идет в усиленном режиме, сообщили в УМВД по Тульской области.
"Полицейские дежурят на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан. Кроме того, сотрудники ГИБДД регулируют дорожное движения на улицах вблизи стадиона, чтобы не допустить пробок и аварийных ситуаций. Дежурство идет в усиленном режиме", - рассказал руководитель пресс-службы областного управления МВД Андрей Ярцев.
Центральный стадион Тулы рассчитан на 20,4 тыс. мест, Российский футбольный союз подготовил 18 тысяч билетов бесплатных билетов.
ТАСС
"Полицейские дежурят на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан. Кроме того, сотрудники ГИБДД регулируют дорожное движения на улицах вблизи стадиона, чтобы не допустить пробок и аварийных ситуаций. Дежурство идет в усиленном режиме", - рассказал руководитель пресс-службы областного управления МВД Андрей Ярцев.
Центральный стадион Тулы рассчитан на 20,4 тыс. мест, Российский футбольный союз подготовил 18 тысяч билетов бесплатных билетов.
ТАСС
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