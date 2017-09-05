В Туле усилены меры безопасности перед матчем молодежных сборных России и Гибралтара

Сотрудники полиции обеспечат общественный порядок и безопасность при проведении в Туле матча отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года среди молодежных сборных России и Гибралтара. Дежурство идет в усиленном режиме, сообщили в УМВД по Тульской области."Полицейские дежурят на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан. Кроме того, сотрудники ГИБДД регулируют дорожное движения на улицах вблизи стадиона, чтобы не допустить пробок и аварийных ситуаций. Дежурство идет в усиленном режиме", - рассказал руководитель пресс-службы областного управления МВД Андрей Ярцев.Центральный стадион Тулы рассчитан на 20,4 тыс. мест, Российский футбольный союз подготовил 18 тысяч билетов бесплатных билетов.