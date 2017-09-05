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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Назаров: нет разницы, проиграет "Зенит" "Спартаку" в воскресенье или понедельник
Российский актёр Дмитрий Назаров, являющийся болельщиком "Спартака", прокомментировал перенос матча 18-го тура РФПЛ между красно-белыми и "Зенитом" с 26-го (воскресенье) на 27 ноября (понедельник).
"Переносы матчей происходят регулярно. Если "Спартак" согласился на это и пошёл "Зениту" на уступки, значит, на это были свои причины. Обе команды выступают в еврокубках. Обычно все команды идут друг другу навстречу. Никакой катастрофы. Да и какая разница, когда проиграет "Зенит": в воскресенье или в понедельник?
Игра состоится в Москве, болельщиков "Спартака" это никак не должно беспокоить. Что касается болельщиков из Санкт-Петербурга, то, видимо, "Зенит" не хочет, чтобы они приезжали", - цитирует Назарова "Чемпионат.сом".
"Переносы матчей происходят регулярно. Если "Спартак" согласился на это и пошёл "Зениту" на уступки, значит, на это были свои причины. Обе команды выступают в еврокубках. Обычно все команды идут друг другу навстречу. Никакой катастрофы. Да и какая разница, когда проиграет "Зенит": в воскресенье или в понедельник?
Игра состоится в Москве, болельщиков "Спартака" это никак не должно беспокоить. Что касается болельщиков из Санкт-Петербурга, то, видимо, "Зенит" не хочет, чтобы они приезжали", - цитирует Назарова "Чемпионат.сом".
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