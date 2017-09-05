Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Назаров: нет разницы, проиграет "Зенит" "Спартаку" в воскресенье или понедельник

Российский актёр Дмитрий Назаров, являющийся болельщиком "Спартака", прокомментировал перенос матча 18-го тура РФПЛ между красно-белыми и "Зенитом" с 26-го (воскресенье) на 27 ноября (понедельник).

"Переносы матчей происходят регулярно. Если "Спартак" согласился на это и пошёл "Зениту" на уступки, значит, на это были свои причины. Обе команды выступают в еврокубках. Обычно все команды идут друг другу навстречу. Никакой катастрофы. Да и какая разница, когда проиграет "Зенит": в воскресенье или в понедельник?

Игра состоится в Москве, болельщиков "Спартака" это никак не должно беспокоить. Что касается болельщиков из Санкт-Петербурга, то, видимо, "Зенит" не хочет, чтобы они приезжали", - цитирует Назарова "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 18:04
Напечатать
24
(7)
№24 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 19:27) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Правильно всё сказал,в гостях проиграли,дома победим.


Цитата: Miss_Z
не волнуйся, мы придем wink

куда ты ш***а приедешь..базарная баба

Цитата: Blessing
Цитата: utekay
хороший актёр....не понимаю, как за такое амно как спортаг болеют уважаемые и вроде бы неглупые люди flushed

Ты его, Костя, плохо знаешь, он мало чем отличается от среднестатистической свиньи, и гонит, как на Зенит, так и на город(не раз слышал от него крайне неприятные вещи). Лично я отношусь к таким персоналиям просто: не замечаю и игнорирую, есть он, или нет, покуй. Говно, ведь оно не только в Тарасовке говно.
Е
ты бы рот свой закрыл..могу начать воевать..
что ПИДАРАСЫ..ТОЛЬКО МИНУСАВАТЬ УМЕЕТе
Регистрация: 14.12.2011
№23 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 19:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лучше Назарову не смотреть матч. Здоровье сохранит. smirk


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№22 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 19:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Не хвались, едучи на рать(с) Реально не понимаю, чем вызвано такое шапкозакидательство. До Зенита 11 очков, до стыков 2. Да и предыдущий матч вкупе с трансферной кампанией, как бы намекают...
Регистрация: 12.06.2016
№21 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:17) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Правильно всё сказал,в гостях проиграли,дома победим.
Регистрация: 12.02.2013
№20 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Игра состоится в Москве, болельщиков "Спартака" это никак не должно беспокоить.

Болельщики Спартака видимо все безработные? Впрочем не сомневаюсь, что на Зенит Спартак соберет полный стадион даже в будничный день.
Регистрация: 19.03.2010
№19 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:05) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
хороший актёр....не понимаю, как за такое амно как спортаг болеют уважаемые и вроде бы неглупые люди flushed

Ты его, Костя, плохо знаешь, он мало чем отличается от среднестатистической свиньи, и гонит, как на Зенит, так и на город(не раз слышал от него крайне неприятные вещи). Лично я отношусь к таким персоналиям просто: не замечаю и игнорирую, есть он, или нет, покуй. Говно, ведь оно не только в Тарасовке говно.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№18 Написал: SuperDimon Тула (Сегодня, 19:01) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Интересно, а когда "народники" просвистят Зениту, какие причины для оправдания придумает?
Регистрация: 4.04.2013
№17 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 18:54) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Да,секта-это страшное дело! scream Что с нормальными людьми делает! cold_sweat
Регистрация: 27.07.2013
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:49) #
  • +7
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
хороший актёр....не понимаю, как за такое амно как спортаг болеют уважаемые и вроде бы неглупые люди flushed


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№15 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 18:43) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
мы помним... скорбим... sleeping
Регистрация: 24.09.2013
№14 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 18:43) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
robinzen,
Посмотрим!
Регистрация: 21.08.2012
№13 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 18:42) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Дорогой наш артист Назаров! обязательно приходи на стадион Открытие смотреть и переживать очередное унижение пищевика smile

в Питере на тебе лица просто не было smirk
Регистрация: 24.09.2013
№12 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:41) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Нужно выделить чёрным цветом

вороным?
Регистрация: 6.09.2013
№11 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:39) #
  • +1
  •  (7)

Налетело,воронье.Своих веток мало?
Регистрация: 20.03.2017
№10 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 18:38) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
такой смешной...в жизни оказывается тоже...


--------------------
Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№9 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 18:36) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Нужно выделить чёрным цветом


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№8 Написал: Trucha (Сегодня, 18:36) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
igorspartak,
joy
Регистрация: 4.08.2016
№7 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 18:34) #
  • +3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хороший актер. Один из моих любимых.
Но паражаюсь над мясными... очко в клочья....а они все о том же.
Регистрация: 5.04.2017
№6 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 18:28) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Trucha,
марш на улицу


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№5 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Р - Рейнгольд.
Регистрация: 2.12.2014
№4 Написал: Trucha (Сегодня, 18:27) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Опять плакать будешь smile
Регистрация: 4.08.2016
№3 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 18:22) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Таблетками сердечными запастись не забудь повар. А то в Питере тебя чуть кондрашка не хватила. Как бы дома на скорой увозить не пришлось...


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№2 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 18:12) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
не волнуйся, мы придем wink


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№1 Написал: spiri ДИКОЕ ПОЛЕ (Сегодня, 18:11) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
хихи..не слишком ли самоуверен?? laughing


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.