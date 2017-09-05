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Антон Швец: Черчесов сказал, что у всех будет шанс попасть в сборную

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец, дебютировавший в сборной России в контрольном матче против "Динамо" (3:0), остался доволен знакомством с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

"Для любого игрока попасть в национальную сборную - мечта. Но я, если честно, об этом не думал. Был сконцентрирован на играх за клуб. Не ожидал, что это произойдет так быстро.

Черчесов поздравил всех с игрой и победой. Сказал, чтобы мы продолжали работать, что у всех есть шанс попасть в сборную, потому что он следит за всеми играми. Он пожелал нам удачи.

Главный тренер оставил приятные впечатления. У него на первом месте, конечно же, дисциплина. Он - хороший тренер. Где надо, строгий.
Все понравилось, все на высшем уровне. Но, конечно, атмосфера другая - есть разница между сборной и клубом. Лично я никого не знал, но о всех, конечно же, слышал - все-таки играем в одном чемпионате", - цитирует Швеца официальный сайт "Ахмата".
Теги: Швец Сборная России Черчесов
Сегодня, 19:22
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