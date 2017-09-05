Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:08
Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны
Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны
13:46
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Антон Швец: Черчесов сказал, что у всех будет шанс попасть в сборную
Полузащитник "Ахмата" Антон Швец, дебютировавший в сборной России в контрольном матче против "Динамо" (3:0), остался доволен знакомством с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.
"Для любого игрока попасть в национальную сборную - мечта. Но я, если честно, об этом не думал. Был сконцентрирован на играх за клуб. Не ожидал, что это произойдет так быстро.
Черчесов поздравил всех с игрой и победой. Сказал, чтобы мы продолжали работать, что у всех есть шанс попасть в сборную, потому что он следит за всеми играми. Он пожелал нам удачи.
Главный тренер оставил приятные впечатления. У него на первом месте, конечно же, дисциплина. Он - хороший тренер. Где надо, строгий.
Все понравилось, все на высшем уровне. Но, конечно, атмосфера другая - есть разница между сборной и клубом. Лично я никого не знал, но о всех, конечно же, слышал - все-таки играем в одном чемпионате", - цитирует Швеца официальный сайт "Ахмата".
"Для любого игрока попасть в национальную сборную - мечта. Но я, если честно, об этом не думал. Был сконцентрирован на играх за клуб. Не ожидал, что это произойдет так быстро.
Черчесов поздравил всех с игрой и победой. Сказал, чтобы мы продолжали работать, что у всех есть шанс попасть в сборную, потому что он следит за всеми играми. Он пожелал нам удачи.
Главный тренер оставил приятные впечатления. У него на первом месте, конечно же, дисциплина. Он - хороший тренер. Где надо, строгий.
Все понравилось, все на высшем уровне. Но, конечно, атмосфера другая - есть разница между сборной и клубом. Лично я никого не знал, но о всех, конечно же, слышал - все-таки играем в одном чемпионате", - цитирует Швеца официальный сайт "Ахмата".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.