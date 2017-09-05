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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Евгений Бушманов: важно, что мы одержали победу, набрали три очка и двигаемся дальше
Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал домашнюю победу над командой Гибралтара (3:0) в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 U21.
"Хотел бы поблагодарить тульских болельщиков, что пришли нас поддержать, нам очень приятно играть в такой атмосфере. Важно, что мы одержали победу, набрали три очка и двигаемся дальше.
В таких матчах важно забить быстрый гол, иначе потом с каждой минутой будет все сложнее. Рады, что всё-таки удалось забить в первом тайме, в перерыве поговорил с ребятами, сказал, что надо успокоиться, просто играть и получать удовольствие.
Ребята хотят играть и выигрывать. Но игры в клубе и сборной – это разные вещи, потому что тот же Федя Чалов играет в ЦСКА, и это здорово, но там с него спрос другой, потому что есть более опытные футболисты, которые берут игру на себя. У нас же каждый в равных условиях, потому и ответственность другая. Но я доволен их настроем, никогда не надо дополнительно настраивать.
Я нормально воспринял критику Виталия Мутко, это нормальная ситуация, мы тоже были недовольны результатом первого матча, потому что недобрали там два очка. Но не могу сказать, что эта критика как-то повлияла на подготовку к сегодняшней игре", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
"Хотел бы поблагодарить тульских болельщиков, что пришли нас поддержать, нам очень приятно играть в такой атмосфере. Важно, что мы одержали победу, набрали три очка и двигаемся дальше.
В таких матчах важно забить быстрый гол, иначе потом с каждой минутой будет все сложнее. Рады, что всё-таки удалось забить в первом тайме, в перерыве поговорил с ребятами, сказал, что надо успокоиться, просто играть и получать удовольствие.
Ребята хотят играть и выигрывать. Но игры в клубе и сборной – это разные вещи, потому что тот же Федя Чалов играет в ЦСКА, и это здорово, но там с него спрос другой, потому что есть более опытные футболисты, которые берут игру на себя. У нас же каждый в равных условиях, потому и ответственность другая. Но я доволен их настроем, никогда не надо дополнительно настраивать.
Я нормально воспринял критику Виталия Мутко, это нормальная ситуация, мы тоже были недовольны результатом первого матча, потому что недобрали там два очка. Но не могу сказать, что эта критика как-то повлияла на подготовку к сегодняшней игре", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
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