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Евгений Бушманов: важно, что мы одержали победу, набрали три очка и двигаемся дальше

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал домашнюю победу над командой Гибралтара (3:0) в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 U21.

"Хотел бы поблагодарить тульских болельщиков, что пришли нас поддержать, нам очень приятно играть в такой атмосфере. Важно, что мы одержали победу, набрали три очка и двигаемся дальше.

В таких матчах важно забить быстрый гол, иначе потом с каждой минутой будет все сложнее. Рады, что всё-таки удалось забить в первом тайме, в перерыве поговорил с ребятами, сказал, что надо успокоиться, просто играть и получать удовольствие.

Ребята хотят играть и выигрывать. Но игры в клубе и сборной – это разные вещи, потому что тот же Федя Чалов играет в ЦСКА, и это здорово, но там с него спрос другой, потому что есть более опытные футболисты, которые берут игру на себя. У нас же каждый в равных условиях, потому и ответственность другая. Но я доволен их настроем, никогда не надо дополнительно настраивать.

Я нормально воспринял критику Виталия Мутко, это нормальная ситуация, мы тоже были недовольны результатом первого матча, потому что недобрали там два очка. Но не могу сказать, что эта критика как-то повлияла на подготовку к сегодняшней игре", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
Теги: Бушманов Молодежная сборная России
Сегодня, 22:08
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