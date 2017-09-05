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Аарон Аскез: после матча со сборной России я горд своими футболистами

Молодежная сборная Гибралтара справилась с задачей на матч с россиянами (0:3), заявил старший тренер команды Гибралтара Аарон Аскез.

"Как и ожидалось, россияне владели мячом, и наша задача была обороняться. На мой взгляд, мои ребята справились на сто процентов, я получил от них все, что хотел. Большинство из них еще студенты, многие играют за свои университеты или в лигах в своих городах. В целом это самая успешная наша игра, хотя у россиян было больше моментов, мы оборонялись, и я горд своими футболистами.

В ответном матче, скорее всего, мы будем играть так, как сегодня. Надо быть реалистами и понимать, что если мы откроемся, россияне могут забить нам и восемь голов", - цитирует тренера ТАСС.
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 22:12
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