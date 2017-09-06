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Педро Роша: мечтал о девятке в "Спартаке", но она занята

Новичок "Спартака" Педро Роша объяснил, почему выбрал в новой команде 99-й номер.

"Хотел по схожести с девяткой. Мечтал, конечно, о девятке, но она занята. А сам номер мне нравится, потому что его носили величайшие нападающие, Роналдо, в том числе. С кем советовался по поводу "Спартака"? Поговорил только с Ромуло и Алексом. Они сказали, что здесь очень здорово, мне понравится, меня хорошо примут и здесь я не буду испытывать проблем. Пока всё это оправдывается", — цитирует бразильца официальный сайт красно-белых.

Теги: Роша Спартак
Сегодня, 01:08
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№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 01:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи,Педро! smiley
Регистрация: 14.12.2011
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