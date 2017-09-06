Юрий Семин: важно, что обошлось без травм

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги сбора клуба в Австрии. Сегодня железнодорожники в контрольном матче разгромили "Анкаран" (4:1).- Закончили сборы хорошим матчем. Важно, что обошлось без травм. Футболисты выполнили требуемый объем работы. Нагрузку получили ребята, у которых было не так много игрового времени. Ну а мы получили информацию, кто и в каком состоянии находится. В целом, я доволен сбором. Теперь нас ждут регулярные матчи и восстановительные занятия.- В первом тайме отмечу хорошие связки Эдера с Фернандешем и Денисовым. Во втором Эдер немного подсел физически. С другой стороны, игра поменялась и потому, что счет был уже крупный.