Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Андрей Лунев: не считаю себя человеком, который вытеснит из основы сборной России Акинфеева

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев поделился мнением о том, способен ли он занять место основного вратаря национальной команды, заменив Игоря Акинфеева.

"Считаю ли себя человеком, способным вытеснить из основы национальной команды Акинфеева? Как я могу себя таким считать... Игорь уже больше десяти лет уверенно играет на самом высоком уровне. Посмотрим, будем работать, а там уже тренеру решать. Кто будет сильнее на данный конкретный момент, тот, наверное, и будет играть", - цитирует Лунева "Известия".
Теги: Лунев Акинфеев Сборная России
Сегодня, 04:05
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 04:52) #
  • 0
  •  (0)

Пора уже этого осла с ворот выдвигать, Андрюша!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.