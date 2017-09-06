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Василий Уткин: Погребняк выступал на хорошем уровне лишь два сезона

Известный футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о карьере форварда "Динамо" Павла Погребняка.

"Я сравнивал Павла Погребняка с Александром Кержаковым и Романом Павлюченко. Но по сравнению с ними, Погребняк выступал на хорошем уровне лишь два сезона. Это сезон в Томске, когда он заявил о себе, а также год в "Зените", когда он был на пике своей формы. Лучшей формы он потом не достиг. Ему порой просто нечего было предложить своим оппонентам", - приводит слова Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Погребняк
Сегодня, 05:18
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