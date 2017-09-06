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Федор Чалов: видимо, за старание меня "наградили" - забил гол

Нападающий молодежной сборной России Федор Чалов прокомментировал победу над командой Гибралтара (3:0) в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 (U21).

"Не удавалось поначалу забить, но, видимо, за старание меня "наградили" - забил гол. Момент смутно помню - была подача с фланга, потом мяч подобрал Иван Обляков, пробил, но неудачно, мяч отскочил ко мне, я его обработал, Мелкадзе подсказал, что я один, и отправил мяч в ворота. Доволен, что удалось забить.

При такой поддержке приятно играть. Большое спасибо болельщикам - в такую погоду пришли за нас поболеть. Можно сказать, что победили благодаря им", - цитирует Чалова "Чемпионат".
Теги: Чалов Молодежная сборная России
Сегодня, 08:51
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