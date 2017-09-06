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Сергей Ташуев: в целом, "Спартак" - очень сильная команда

Бывший главный тренер "Анжи" Сергей Ташуев считает, что "Спартаку" хватит сил выступать в чемпионате России и Лиге чемпионов.

"Я думаю, что готов. Не сказал бы, что проблемы есть. Возможно, проблема пока только в поиске стиля игры Каррерой. Активный прессинг в поле, ответная атака… Пока мне кажется он в поиске. В атаке выбор игроков очень хороший, просто сумасшедший. Есть Промес, Зе Луиш, Адриано, Роша. Здесь главное баланс найти между атакой и обороной. Есть четыре хороших защитника, латерали неплохие. Я не думаю, что здесь есть большие проблемы. Здесь важно, какую игру выстроит Каррера, чтобы получить результат, в том числе и в Лиге Чемпионов. Я понимаю, что они не усилились. Но, видимо, тот подбор игроков, который им нужен, на сегодня есть. Просто что-то не сработало в обороне. Может, стоило одного иностранца еще взять. Но я считаю, главная проблема не в этом. Надо просто найти стиль, выстроить четко организацию игры. В целом, "Спартак" - очень сильная команда с хорошим подбором футболистов. В том числе и в середине поля", - цитирует Ташуева "Спорт день за днем".
Теги: Ташуев Спартак
Сегодня, 16:38
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