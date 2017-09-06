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Вячеслав Матюшенко: "Тосно" не подделывал подпись Бабыря, мы выплачиваем ему деньги

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал информацию о том, что клуб подделал подпись экс-футболиста команды Алексея Бабыря в договоре, чтобы не выплачивать ему задолженность по зарплате.

"У нас есть соглашение с Алексеем Бабырём, никаких подписей не было подделано, не знаю, кто это говорит. В этой ситуации всё чисто. Его интересы представляют юристы, он сам на контакт не идёт. У нас есть соглашение, по которому мы выплачиваем деньги футболисту. Со стороны игрока нет никаких претензий к клубу", - цитирует Матюшенко "Чемпионат.сом".
Теги: Тосно
Сегодня, 17:15
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