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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Смертин с четверга станет и.о. исполнительного директора "Динамо"
Директор по подготовке резерва московского "Динамо" Алексей Смертин с четверга станет исполняющим обязанности исполнительного директора клуба, сообщил источник в центральном совете ВФСО "Динамо". Сейчас пост исполнительного директора "Динамо" занимает Евгений Кречетов.
"С завтрашнего дня Смертин будет официально назначен исполняющим обязанности исполнительного директора. Клуб объявит об этом позже в случае, если Смертин будет утвержден в этой должности. Нынешний директор Кречетов сейчас находится в отпуске с последующим увольнением по собственному желанию", - сказал ТАСС источник.
"С завтрашнего дня Смертин будет официально назначен исполняющим обязанности исполнительного директора. Клуб объявит об этом позже в случае, если Смертин будет утвержден в этой должности. Нынешний директор Кречетов сейчас находится в отпуске с последующим увольнением по собственному желанию", - сказал ТАСС источник.
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