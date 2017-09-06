Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Алексей Смертин с четверга станет и.о. исполнительного директора "Динамо"

Директор по подготовке резерва московского "Динамо" Алексей Смертин с четверга станет исполняющим обязанности исполнительного директора клуба, сообщил источник в центральном совете ВФСО "Динамо". Сейчас пост исполнительного директора "Динамо" занимает Евгений Кречетов.

"С завтрашнего дня Смертин будет официально назначен исполняющим обязанности исполнительного директора. Клуб объявит об этом позже в случае, если Смертин будет утвержден в этой должности. Нынешний директор Кречетов сейчас находится в отпуске с последующим увольнением по собственному желанию", - сказал ТАСС источник.
Теги: Смертин Динамо
Сегодня, 18:16
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.