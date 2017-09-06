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Магомед Митришев: теперь все мысли связаны с предстоящей игрой против "Локомотива"

Нападающий "Ахмата" Магомед Митришев, дебютировавший в сборной России в товарищеском матче против "Динамо" (3:0), отметил, что уже переключился с национальной команды на предстоящий матч 9-го тура чемпионата России против "Локомотива".

"От работы в сборной переключился быстро, все мысли связаны с предстоящей игрой против "Локомотива". Победа над ЦСКА конечно раскрепостила игроков, это поможет в предстоящем матче. "Локомотив" – хорошая команда, которая заслуженно идет в лидирующей позиции. Думаю, против них не будет легко в любом случае, но мы постараемся добыть три очка", - цитирует Митришева пресс-служба клуба.
Теги: Митришев Ахмат
Сегодня, 20:24
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