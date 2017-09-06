Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Игрок испанского происхождения скончался во время матча в Москве

Футболист испанского происхождения скончался во время матча в Москве, сообщает "Интерфакс".

"Поступила информация о том, что по адресу Лужнецкая набережная, д.24, во время футбольного матча скончался один из игроков. По предварительным данным, он имеет испанское подданство", — сказал собеседник агентства.
Сегодня, 22:26
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.