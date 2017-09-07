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Скончавшийся в Москве испанский футболист учился в РУДН

Причиной смерти скончавшегося в Москве во время футбольного матча Фабио Душ Рамуша Гуе могла стать остановка сердца.

21-летнему уроженцу демократической республики Сан-Томе и Принсипи стало плохо во время любительского матча. Вызванные врачи пытались его спасти, но он умер в автомобиле "Скорой помощи". Предварительная причина смерти – остановка сердца. В Москве Фабио Душ Рамуш Гуе был студентом РУДН, проживал в общежитии при университете.

"Интерфакс"
Сегодня, 04:23
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