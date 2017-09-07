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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Магомед Оздоев: прошлый чемпионат стал самым слабым из всех, в которых я сыграл
Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев отметил, что в этом сезоне конкуренция в чемпионате России больше, чем в прошлом.
– "Рубин" начал чемпионат с двух поражений. Это стало сильным ударом для команды?
– Я бы не сказал, что в первом тайме матча против "Краснодара" мы заслуживали такого итога (к перерыву казанцы уступали 0:2). Да, ошиблись, пропустили. В целом результат закономерен. С "Зенитом" выглядели хорошо, но футбол так устроен, что игра и результат часто не зависят друг от друга.
– Но сейчас-то в таблицу уже смотреть намного приятнее.
– Я люблю смотреть в таблицу в конце чемпионата. Когда подойдет 30-й тур, тогда и посмотрим. Да, до перерыва будет сыграно 20 туров. Нужно выходить, биться и побеждать.
– Но все-таки с "Зенитом", ЦСКА, "Локо" и "Краснодаром" вы уже сыграли…
– Знаете, посмотрев на уровень нынешнего чемпионата, могу сказать, что любая команда может дать бой. Потому что прошлый чемпионат, на мой взгляд, стал самым слабым из всех, в которых я сыграл. Команды слабые, уровень матчей низкий. По одному Томску можно было сказать… Когда дубль доигрывает сезон – это не то. Сейчас все команды намного сильнее. Та же Тула, которая в прошлом сезоне боролась за выживание, сейчас очень хороша. Хабаровск, "Тосно", "Ростов" – да все команды сильные.
"Спорт-Экспресс"
– "Рубин" начал чемпионат с двух поражений. Это стало сильным ударом для команды?
– Я бы не сказал, что в первом тайме матча против "Краснодара" мы заслуживали такого итога (к перерыву казанцы уступали 0:2). Да, ошиблись, пропустили. В целом результат закономерен. С "Зенитом" выглядели хорошо, но футбол так устроен, что игра и результат часто не зависят друг от друга.
– Но сейчас-то в таблицу уже смотреть намного приятнее.
– Я люблю смотреть в таблицу в конце чемпионата. Когда подойдет 30-й тур, тогда и посмотрим. Да, до перерыва будет сыграно 20 туров. Нужно выходить, биться и побеждать.
– Но все-таки с "Зенитом", ЦСКА, "Локо" и "Краснодаром" вы уже сыграли…
– Знаете, посмотрев на уровень нынешнего чемпионата, могу сказать, что любая команда может дать бой. Потому что прошлый чемпионат, на мой взгляд, стал самым слабым из всех, в которых я сыграл. Команды слабые, уровень матчей низкий. По одному Томску можно было сказать… Когда дубль доигрывает сезон – это не то. Сейчас все команды намного сильнее. Та же Тула, которая в прошлом сезоне боролась за выживание, сейчас очень хороша. Хабаровск, "Тосно", "Ростов" – да все команды сильные.
"Спорт-Экспресс"
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