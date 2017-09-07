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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Самедов: звал ли Смолова в "Спартак"? Секрет!
Побывал полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал о том, что знает о переговорах столичного клуба с нападающим "Краснодара" Федором Смоловым.
– А за остальными возможными переходами – Луана, Смолова – следили?
– Нет. Хотя Федя – особый случай, мы дружим. Мне было не все равно, где он окажется. Но узнавал новости в личном общении, а не через СМИ.
– Звали его в "Спартак", верно?
– Секрет!
– Предположим, звали.
– Предположим.
– Какие условия предлагали?
– Обещал хорошую атмосферу, а вот про условия – это уже не ко мне. На самом деле все происходило на уровне разговоров. Еще во время Кубка конфедераций по поводу Феди ходили разные слухи. А получилось так, как получилось.
– Смолов сделал бы красно-белых сильнее?
– Он усилил бы много команд. Но главное, чтобы сам Федя был доволен.
"Спорт-Экспресс"
– А за остальными возможными переходами – Луана, Смолова – следили?
– Нет. Хотя Федя – особый случай, мы дружим. Мне было не все равно, где он окажется. Но узнавал новости в личном общении, а не через СМИ.
– Звали его в "Спартак", верно?
– Секрет!
– Предположим, звали.
– Предположим.
– Какие условия предлагали?
– Обещал хорошую атмосферу, а вот про условия – это уже не ко мне. На самом деле все происходило на уровне разговоров. Еще во время Кубка конфедераций по поводу Феди ходили разные слухи. А получилось так, как получилось.
– Смолов сделал бы красно-белых сильнее?
– Он усилил бы много команд. Но главное, чтобы сам Федя был доволен.
"Спорт-Экспресс"
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