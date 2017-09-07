Александр Самедов: звал ли Смолова в "Спартак"? Секрет!

Побывал полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал о том, что знает о переговорах столичного клуба с нападающим "Краснодара" Федором Смоловым.– Нет. Хотя Федя – особый случай, мы дружим. Мне было не все равно, где он окажется. Но узнавал новости в личном общении, а не через СМИ.– Секрет!– Предположим.– Обещал хорошую атмосферу, а вот про условия – это уже не ко мне. На самом деле все происходило на уровне разговоров. Еще во время Кубка конфедераций по поводу Феди ходили разные слухи. А получилось так, как получилось.– Он усилил бы много команд. Но главное, чтобы сам Федя был доволен.