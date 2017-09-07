Магомед Оздоев: возвращение Наваса в "Рубин" - это очень круто

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев отметил, что рад возвращению защитника Сесара Наваса.– Это очень круто! Я провел с Навасом один сезон и понял, что он сильнейший защитник из числа тех, с которыми я играл. Он очень хорош и в раздевалке: смеется, создает атмосферу. Сесар делает партнеров лучше! Рядом с ним ты растешь.– Это потеря. Жонатас – хороший футболист, забивал голы. Но у нас есть нападающие, которые не хуже. Канунников, Азмун. Есть молодой Жемалетдинов, который хорошо себя проявляет. А еще в команде есть наш "вечный двигатель" Карадениз.