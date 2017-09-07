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Магомед Оздоев: возвращение Наваса в "Рубин" - это очень круто

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев отметил, что рад возвращению защитника Сесара Наваса.

– В "Рубин" вернулся Сесар Навас. Как отнеслись к его переходу?

– Это очень круто! Я провел с Навасом один сезон и понял, что он сильнейший защитник из числа тех, с которыми я играл. Он очень хорош и в раздевалке: смеется, создает атмосферу. Сесар делает партнеров лучше! Рядом с ним ты растешь.

– Не так давно команду покинул форвард Жонатас…

– Это потеря. Жонатас – хороший футболист, забивал голы. Но у нас есть нападающие, которые не хуже. Канунников, Азмун. Есть молодой Жемалетдинов, который хорошо себя проявляет. А еще в команде есть наш "вечный двигатель" Карадениз.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Оздоев Рубин Навас
Сегодня, 07:46
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