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В "Тосно" пояснили ситуацию с ценами на билеты на домашний матч со "Спартаком"

Руководитель административной службы "Тосно" Дмитрий Пучков прокомментировал недовольство фанатов "Спартака" из-за того, что цена билетов на центральную трибуну дешевле, чем на гостевую. Стоит отметить, что на официальном сайте "Тосно" цен на билеты в гостевой сектор пока нет.

"Билеты на матч "Тосно" — "Спартак" на центральную трибуну дороже, чем в гостевую? Цена билетов в гостевой сектор находится в процессе обсуждения, мы её ещё не обозначили", - цитирует Пучкова "Чемпионат.сом".
Теги: Тосно Спартак
Сегодня, 16:09
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 16:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
спартачи не обеднеют ....новые реалии... стадик то уже другим сдан в аренду...
Регистрация: 26.04.2017
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