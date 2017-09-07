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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В "Тосно" пояснили ситуацию с ценами на билеты на домашний матч со "Спартаком"
Руководитель административной службы "Тосно" Дмитрий Пучков прокомментировал недовольство фанатов "Спартака" из-за того, что цена билетов на центральную трибуну дешевле, чем на гостевую. Стоит отметить, что на официальном сайте "Тосно" цен на билеты в гостевой сектор пока нет.
"Билеты на матч "Тосно" — "Спартак" на центральную трибуну дороже, чем в гостевую? Цена билетов в гостевой сектор находится в процессе обсуждения, мы её ещё не обозначили", - цитирует Пучкова "Чемпионат.сом".
"Билеты на матч "Тосно" — "Спартак" на центральную трибуну дороже, чем в гостевую? Цена билетов в гостевой сектор находится в процессе обсуждения, мы её ещё не обозначили", - цитирует Пучкова "Чемпионат.сом".
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