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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Курбан Бердыев: "Спартак" – чемпион России, и этим все сказано
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем со "Спартаком" отметил, что стиль игры красно-белых остался прежним.
– "Спартак" – чемпион России, и этим все сказано. Перерыв на матчи сборных всегда сказывается при подготовке. Работали теми, кто есть. К сожалению, есть травмированные игроки, но мы готовимся.
– Изменился ли соперник по сравнению с прошлым сезоном?
– Я слежу только за своей командой. Безусловно, изменения у них есть, но стиль игры остался прежним.
– Готов ли Навас?
– Еще не на сто процентов, но, скорее всего, мы будем его использовать.
– Изучили Педро Рошу?
– Я давно его знаю еще по чемпионату Бразилии. Нестандартный парень. Может отдать и забить. Мы его ждем.
– Для вас, как любителя итальянской школы, матч против Карреры особенный?
– Нет. Но итальянский футбол для меня наиболее приемлем.
"Спорт-Экспресс"
– "Спартак" – чемпион России, и этим все сказано. Перерыв на матчи сборных всегда сказывается при подготовке. Работали теми, кто есть. К сожалению, есть травмированные игроки, но мы готовимся.
– Изменился ли соперник по сравнению с прошлым сезоном?
– Я слежу только за своей командой. Безусловно, изменения у них есть, но стиль игры остался прежним.
– Готов ли Навас?
– Еще не на сто процентов, но, скорее всего, мы будем его использовать.
– Изучили Педро Рошу?
– Я давно его знаю еще по чемпионату Бразилии. Нестандартный парень. Может отдать и забить. Мы его ждем.
– Для вас, как любителя итальянской школы, матч против Карреры особенный?
– Нет. Но итальянский футбол для меня наиболее приемлем.
"Спорт-Экспресс"
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