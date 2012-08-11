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Курбан Бердыев: "Спартак" – чемпион России, и этим все сказано

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем со "Спартаком" отметил, что стиль игры красно-белых остался прежним.

– "Спартак" – чемпион России, и этим все сказано. Перерыв на матчи сборных всегда сказывается при подготовке. Работали теми, кто есть. К сожалению, есть травмированные игроки, но мы готовимся.

– Изменился ли соперник по сравнению с прошлым сезоном?

– Я слежу только за своей командой. Безусловно, изменения у них есть, но стиль игры остался прежним.

– Готов ли Навас?

– Еще не на сто процентов, но, скорее всего, мы будем его использовать.

– Изучили Педро Рошу?

– Я давно его знаю еще по чемпионату Бразилии. Нестандартный парень. Может отдать и забить. Мы его ждем.

– Для вас, как любителя итальянской школы, матч против Карреры особенный?

– Нет. Но итальянский футбол для меня наиболее приемлем.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бердыев Роша Рубин Спартак
Сегодня, 18:45
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20
(1)
№20 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 19:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Владимирович
эти литературные

Какое вычурное ругательство вы придумали для них


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№19 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 19:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В оппонентах ни одного татарина, одни тролли- вонючки.
Как речь, пусть косвенно, о Спартаке, эти литературные тут как тут.
Спартак, конечно, выиграет. Бекиичу Курбан-тюрбан успеха в играх с северной, так сказать, Пальмирой! kissing


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№18 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 19:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
Россия за Рубин в этом матче.

Давно ли чухонцы Россией стали?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№17 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
Россия за Рубин в этом матче.

пи3дишь.или доказать,обосновать свое пи3добольство можешь?и вообще зайди под др ником,будь хорошей девочкой.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№16 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 19:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Владимирович
Не ссыте, бомжи, больше трех рубин не пропустит, но, больше одного и не забьет!

Это ты своих "одноклубников" сейчас подбодрил? "рубин" больше 3х не пропустит?)) "Спартак" когда-то забивал больше одного?)
Регистрация: 8.11.2015
№15 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Курбан Бердыев: "Спартак" – чемпион России, и этим все сказано
Во всех клубах люди как люди ,нормальные,здравые..,но только не в клубишке ,где лазурный баклан склевал трёх червей.

Цитата: Болельщик812
Россия за Рубин в этом матче.
Лазурная Россия - это слава Господу не вся Россия и их парады законодательно запрещены,вот они тут и кукарекают.


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№14 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Адекватно высказался,только он сказал что давно знает Педро,хмм ему 22 года и ещё забыл сказать,что Роша хорош в дриблинге.

Может, он не сказал такой фигни исключительно из-за того, что он его давно знает?
Регистрация: 13.08.2015
№13 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
секта почти в полном составе витька не хватает и утекаюшки

крылатя фраза из фильма Брат 2
" да пи...ры они"(с)


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№12 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 19:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Прикольно.
Вроде речь сказал Рубинчег, но в теме только бомжатина, убиться им ап стрелку и белку!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№11 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Адекватно высказался,только он сказал что давно знает Педро,хмм ему 22 года и ещё забыл сказать,что Роша хорош в дриблинге.
Регистрация: 12.02.2013
№10 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 19:24) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Нифигасебе, секта почти в полном составе витька не хватает и утекаюшки
Регистрация: 30.08.2009
№9 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 19:21) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не ссыте, бомжи, больше трех рубин не пропустит, но, больше одного и не забьет!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№8 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:15) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
когда про спартак пизд..ят меньше, и не считают фаворитом, оно к лучшему... рубин фаворит!!!

Рубин всегда был фаворитом в матчах против никчемного спартака.
Регистрация: 13.08.2015
№7 Написал: liasport433 (Сегодня, 19:13) #
  • -4
  •  (6)

когда про спартак пизд..ят меньше, и не считают фаворитом, оно к лучшему... рубин фаворит!!!
Регистрация: 19.06.2017
№6 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:10) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Цитата: spiri
Удачи Бекиевич!! blush

Цитата: soloz
Победы Бекиевич... stuck_out_tongue_closed_eyes

Цитата: Volodia379
Думаю Бикеич обыграет Спартак!

Цитата: papont
Цитата: spiri
Удачи Бекиевич!

Да уж, соскучились по празднику.

Вперёд Бикеич!!!!

Россия за Рубин в этом матче.

А по заголовку: спартак - чемпион 2017-го года. И этим действительно всё сказано: год судейских скандалов.
Регистрация: 13.08.2015
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:01) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
Удачи Бекиевич!! blush

Цитата: soloz
Победы Бекиевич... stuck_out_tongue_closed_eyes

Цитата: Volodia379
Думаю Бикеич обыграет Спартак!

Цитата: papont
Цитата: spiri
Удачи Бекиевич!

Да уж, соскучились по празднику.

Вперёд Бикеич!!!!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: papont СП-б (Сегодня, 18:57) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
Удачи Бекиевич!

Да уж, соскучились по празднику.


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Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:54) #
  • -1
  •  (11)

Думаю Бикеич обыграет Спартак!
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:53) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Победы Бекиевич... stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: spiri ДИКОЕ ПОЛЕ (Сегодня, 18:49) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Удачи Бекиевич!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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