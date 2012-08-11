Курбан Бердыев: "Спартак" – чемпион России, и этим все сказано

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем со "Спартаком" отметил, что стиль игры красно-белых остался прежним.– "Спартак" – чемпион России, и этим все сказано. Перерыв на матчи сборных всегда сказывается при подготовке. Работали теми, кто есть. К сожалению, есть травмированные игроки, но мы готовимся.– Я слежу только за своей командой. Безусловно, изменения у них есть, но стиль игры остался прежним.– Еще не на сто процентов, но, скорее всего, мы будем его использовать.– Я давно его знаю еще по чемпионату Бразилии. Нестандартный парень. Может отдать и забить. Мы его ждем.– Нет. Но итальянский футбол для меня наиболее приемлем.