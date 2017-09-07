Матч "Зенит" - "Уфа" начнется на полчаса позже

Начало матча 10-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уфой" перенесен на 20.00.Изначально игра должна была стартовать в 19.30.Напомним, что 6 сентября встреча была перенесена с 17 сентября, на понедельник, 18 сентября.