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Матч "Зенит" - "Уфа" начнется на полчаса позже

Начало матча 10-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уфой" перенесен на 20.00.

Изначально игра должна была стартовать в 19.30.

Напомним, что 6 сентября встреча была перенесена с 17 сентября, на понедельник, 18 сентября.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Уфа
Сегодня, 19:03
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