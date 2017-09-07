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Сердар Азмун рискует пропустить матч со "Спартаком"

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун получил траву в расположении национальной сборной и может пропустить ближайший матч российского чемпионата. Об этом сообщил главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев.

"К сожалению, Азмун с травмой приехал: небольшой разрыв мышцы. Успеет или нет восстановиться к матчу, большой вопрос. Какова в общем ситуация с травмированными? К сожалению, только добавились. И в группе атаки ситуация оставляет желать лучшего. Если еще Азмун не будет участвовать, то у нас совсем жидко. Но тем не менее готовимся серьезно. Посмотрим", — цитирует Бердыева официальный сайт клуба.
Теги: Бердыев Азмун Рубин Спартак
Сегодня, 20:12
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