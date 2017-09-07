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Геннадий Орлов: "Динамо" - это же вообще не соперник для сборной России

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о товарищеском матче сборной России с московским "Динамо", который завершился победой национальной команды со счётом 3:0.

"На месте Мутко я бы не был доволен матчем сборной России с "Динамо", поскольку это просчёт РФС. Такой матч национальная команда проводит с таким соперником, как московское "Динамо". Значит, не сумели ни с кем договориться, ссылаясь на то, что все заняты. Ну надо работать, ребята.

По всем методикам надо играть с сильными соперниками, но методики у нас на втором плане, поскольку футболом нередко занимаются люди, которые не играли, не тренировали и даже не имеют физкультурного образования. "Динамо" — это же вообще не соперник для сборной России. У них лучший игрок — это Панченко, а его забрали в сборную. Игра с "Динамо" — это от безысходности.

За Черчесова я рад, поскольку появился левый защитник Рауш из немецкого чемпионата, и это явный кандидат на место в основе сборной. У нас на этой позиции всё время играют переквалифицированные полузащитники — Жирков и Комбаров, которые не умеют отбирать мяч, при всём к ним уважении", — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Динамо
Сегодня, 20:26
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№1 Написал: Михаил фёдоров (Сегодня, 20:41) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог -- http://ocn.pt/Wo2a
Регистрация: 7.09.2017
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