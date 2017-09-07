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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Геннадий Орлов: "Динамо" - это же вообще не соперник для сборной России
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о товарищеском матче сборной России с московским "Динамо", который завершился победой национальной команды со счётом 3:0.
"На месте Мутко я бы не был доволен матчем сборной России с "Динамо", поскольку это просчёт РФС. Такой матч национальная команда проводит с таким соперником, как московское "Динамо". Значит, не сумели ни с кем договориться, ссылаясь на то, что все заняты. Ну надо работать, ребята.
По всем методикам надо играть с сильными соперниками, но методики у нас на втором плане, поскольку футболом нередко занимаются люди, которые не играли, не тренировали и даже не имеют физкультурного образования. "Динамо" — это же вообще не соперник для сборной России. У них лучший игрок — это Панченко, а его забрали в сборную. Игра с "Динамо" — это от безысходности.
За Черчесова я рад, поскольку появился левый защитник Рауш из немецкого чемпионата, и это явный кандидат на место в основе сборной. У нас на этой позиции всё время играют переквалифицированные полузащитники — Жирков и Комбаров, которые не умеют отбирать мяч, при всём к ним уважении", — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".
"Чемпионат.сом"
"На месте Мутко я бы не был доволен матчем сборной России с "Динамо", поскольку это просчёт РФС. Такой матч национальная команда проводит с таким соперником, как московское "Динамо". Значит, не сумели ни с кем договориться, ссылаясь на то, что все заняты. Ну надо работать, ребята.
По всем методикам надо играть с сильными соперниками, но методики у нас на втором плане, поскольку футболом нередко занимаются люди, которые не играли, не тренировали и даже не имеют физкультурного образования. "Динамо" — это же вообще не соперник для сборной России. У них лучший игрок — это Панченко, а его забрали в сборную. Игра с "Динамо" — это от безысходности.
За Черчесова я рад, поскольку появился левый защитник Рауш из немецкого чемпионата, и это явный кандидат на место в основе сборной. У нас на этой позиции всё время играют переквалифицированные полузащитники — Жирков и Комбаров, которые не умеют отбирать мяч, при всём к ним уважении", — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".
"Чемпионат.сом"
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