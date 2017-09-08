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Полузащитник "Анжи" Михаил Бакаев больше не считает легионером

Полузащитник "Анжи" Михаил Бакаев больше не считается легионером, сообщает официальный сайт РФС.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что в наличии у хавбека имеется официально проведенные матчи в составе сборной России U-21.

Напомним, что минувшим летом 30-летний футболист перешел в "Анжи" из "Кайрата".
Теги: Анжи
Сегодня, 01:27
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