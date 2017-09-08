Александр Самедов: мне абсолютно нечего доказывать Семину

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов заявил, что не намерен ничего доказывать главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину.– Доказывать? Кому?– Семину? Мне ему абсолютно нечего доказывать! Я уже всем все доказал. Наши пути с Семиным разошлись. Он тренирует "Локомотив", я – игрок "Спартака".– Нет. Вот именно таких реваншистских настроений по отношению к Юрию Павловичу у меня не было.