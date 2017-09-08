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Александр Самедов: мне абсолютно нечего доказывать Семину

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов заявил, что не намерен ничего доказывать главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину.

– Вы как-то сказали, что для вас матч с "Локо" – обычная игра. Но ведь вам же было что доказывать?

– Доказывать? Кому?

– Семину.

– Семину? Мне ему абсолютно нечего доказывать! Я уже всем все доказал. Наши пути с Семиным разошлись. Он тренирует "Локомотив", я – игрок "Спартака".

– То есть не хотели забить и показать ему, что он зря вас тогда сослал в дубль?

– Нет. Вот именно таких реваншистских настроений по отношению к Юрию Павловичу у меня не было.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Самедов Семин Локомотив Спартак
Сегодня, 02:03
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