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Валерий Карпин: "Зенит" - чемпион? Нет, не согласен

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин не согласен с тем, что уже сейчас "Зенит" можно поздравлять с чемпионством.

"Зенит" - чемпион? Нет, не согласен. Но в какой-то степени неожиданностью стало то, что команда сразу стала набирать много очков. Почему питерцы так много потратили? "Зенит" в принципе всегда много вкладывал в игроков. А сейчас клуб два года подряд не попадал в Лигу чемпионов и там решили поменять ситуацию. Поставили задачу выйти туда и выиграть РФПЛ. Под это нашлись деньги", - цитирует Карпина "Спорт-Экспресс".
Теги: Карпин Зенит
Сегодня, 02:19
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