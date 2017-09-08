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ЦСКА планирует подать заявку на проведение матча за Суперкубок России 2018 года

ЦСКА планирует подать заявку на проведение матча за Суперкубок России 2018 года на своем стадионе, сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

На вопрос, будет ли ЦСКА подавать заявку на проведение матча за Суперкубок России по итогам текущего сезона, Бабаев ответил: "Мы планируем".

ТАСС
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 03:46
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