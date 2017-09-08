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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Карпин: не понимаю, чем Петкович заслужил место в "Спартаке"
Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин признался, что не понимает, чем защитник Марко Петкович заслужил приглашение в стан красно-белых.
– Первое приобретение Карреры этим летом – Петкович.
– И?
– Вы увидели в сербе уровень, соответствующий Лиге чемпионов?
- Нет.
– В таком случае понимаете, чем он заслужил место в "Спартаке"?
– Нет. Не исключено, что это приобретение на будущее. Может быть, через полгода раскроется. Петкович же считанное число матчей пока провел.
"Спорт-Экспресс"
– Первое приобретение Карреры этим летом – Петкович.
– И?
– Вы увидели в сербе уровень, соответствующий Лиге чемпионов?
- Нет.
– В таком случае понимаете, чем он заслужил место в "Спартаке"?
– Нет. Не исключено, что это приобретение на будущее. Может быть, через полгода раскроется. Петкович же считанное число матчей пока провел.
"Спорт-Экспресс"
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