Валерий Карпин: не понимаю, чем Петкович заслужил место в "Спартаке"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин признался, что не понимает, чем защитник Марко Петкович заслужил приглашение в стан красно-белых.– И?- Нет.– Нет. Не исключено, что это приобретение на будущее. Может быть, через полгода раскроется. Петкович же считанное число матчей пока провел.