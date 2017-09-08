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Валерий Карпин: не понимаю, чем Петкович заслужил место в "Спартаке"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин признался, что не понимает, чем защитник Марко Петкович заслужил приглашение в стан красно-белых.

– Первое приобретение Карреры этим летом – Петкович.

– И?

– Вы увидели в сербе уровень, соответствующий Лиге чемпионов?

- Нет.

– В таком случае понимаете, чем он заслужил место в "Спартаке"?

– Нет. Не исключено, что это приобретение на будущее. Может быть, через полгода раскроется. Петкович же считанное число матчей пока провел.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпин Петкович Спартак
Сегодня, 06:05
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