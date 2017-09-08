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СМИ: "Спартак" не отпустил Дениса Давыдова в "Локомотив"

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов в это трансферное окно мог сменить клуб, информирует "Чемпионат.сом".

Сообщается, что "Локомотив" хотел усилить состав 22-летним футболистом, чтобы закрыть позицию форварда на фоне травмы Ари.

"Локо" был готов взять игрока в аренду или даже выкупить, но "Спартак" категорически не захотел его отпускать. Массимо Каррера считает Давыдова лучшим российским нападающим в команде, поэтому выступил против его перехода.
Теги: Давыдов Спартак Локомотив Трансферы
Сегодня, 07:07
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№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 07:27) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Ни себе ни людям? В аренду могли бы отдать, все бы только выиграли от этого, парню играть надо, а не штаны просиживать.
Регистрация: 29.10.2010
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