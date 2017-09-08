Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, почему подписывался на "Инстаграм" нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова, а затем от него отписался.

"Я подписался на Смолова, как только приехал в Россию. Мне нравится его стиль, манера одеваться. Я подписался не из-за желания его купить. Я был бы рад такому игроку, но понимал, что это невозможно. Когда кто-то начал писать, что Каррера хочет купить Смолова, мне пришлось отписаться. Но поймите: если я захочу купить Смолова, то не буду следить за ним по "Инстаграму"! Я возьму и позвоню ему.

Покупка Смолова – это слишком дорого для "Спартака". Если есть бюджет на пять игроков, а я потрачу все деньги на одного, что потом делать? Будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" Но есть бюджет, на который нужно было усилить команду новыми игроками", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Смолов Спартак
Сегодня, 16:34
Напечатать
7
(2)
№7 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:08) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
наследие импотента Цыгана привыкло постоянно скулить как шавки)
нуну поддерживате свой голубой бренд )) yum


--------------------
"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№6 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 16:50) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Было бы у меня столько я бы ваще бы никого не покупал ,оставил бы себе))
Регистрация: 9.11.2013
№5 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 16:42) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Algus64
всю "Барселону", например?

потому что Барселона перестала показывать спартаковскую игру laughing


--------------------
Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 16:41) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Похоже на крик души...Спартак перед ЛЧ толком не укрепился..Дону Каррере можно только посочувствовать...
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:38) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Насчет Смолова не знаю, а вот Неймар с детства мечтал


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 16:37) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
"нахер мне Спартак"
Регистрация: 18.08.2013
№1 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 16:36) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
А почему не Роналду и Месси в придачу или всю "Барселону", например?
Регистрация: 22.02.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.