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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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16:34
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, почему подписывался на "Инстаграм" нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова, а затем от него отписался.
"Я подписался на Смолова, как только приехал в Россию. Мне нравится его стиль, манера одеваться. Я подписался не из-за желания его купить. Я был бы рад такому игроку, но понимал, что это невозможно. Когда кто-то начал писать, что Каррера хочет купить Смолова, мне пришлось отписаться. Но поймите: если я захочу купить Смолова, то не буду следить за ним по "Инстаграму"! Я возьму и позвоню ему.
Покупка Смолова – это слишком дорого для "Спартака". Если есть бюджет на пять игроков, а я потрачу все деньги на одного, что потом делать? Будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" Но есть бюджет, на который нужно было усилить команду новыми игроками", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"Я подписался на Смолова, как только приехал в Россию. Мне нравится его стиль, манера одеваться. Я подписался не из-за желания его купить. Я был бы рад такому игроку, но понимал, что это невозможно. Когда кто-то начал писать, что Каррера хочет купить Смолова, мне пришлось отписаться. Но поймите: если я захочу купить Смолова, то не буду следить за ним по "Инстаграму"! Я возьму и позвоню ему.
Покупка Смолова – это слишком дорого для "Спартака". Если есть бюджет на пять игроков, а я потрачу все деньги на одного, что потом делать? Будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" Но есть бюджет, на который нужно было усилить команду новыми игроками", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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