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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Массимо Каррера: вернул бы Маурисио в "Спартак"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что он бы хотел видеть в своей команде защитника Маурисио, который выступал за красно-белых в прошлом сезоне на правах аренды.
"Решение о невыкупе контракта Маурисио — моё и руководства клуба. В мае бюджет "Спартака" был больше, поэтому мы решили не выкупать его у "Лацио", а искать другого игрока. Извините, но это часть футбола. Мне платят за то, что я принимаю решения. Если я ошибаюсь, то получаю пинок под зад. Я отвечаю за результат своей головой. И ещё отмечу: я принял такое решение не потому, что Маурисио не нравится мне как человек. Вернул бы я его в команду после срыва трансфера Гарая? Да, это ещё один игрок для основы. Центральный защитник нам бы очень пригодился", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"Решение о невыкупе контракта Маурисио — моё и руководства клуба. В мае бюджет "Спартака" был больше, поэтому мы решили не выкупать его у "Лацио", а искать другого игрока. Извините, но это часть футбола. Мне платят за то, что я принимаю решения. Если я ошибаюсь, то получаю пинок под зад. Я отвечаю за результат своей головой. И ещё отмечу: я принял такое решение не потому, что Маурисио не нравится мне как человек. Вернул бы я его в команду после срыва трансфера Гарая? Да, это ещё один игрок для основы. Центральный защитник нам бы очень пригодился", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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