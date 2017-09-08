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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (8)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (8)
Массимо Каррера: возглавить "Зенит" или ЦСКА после "Спартака" - это неуважение
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, готов ли он в будущем работать в "Зените" или в ЦСКА.
"Нужно быть профессионалом. Без обид, но если "Спартак" больше меня не захочет, думаю, я имею полное право пойти работать в другой клуб. Иначе многие тренеры остались бы без работы. Я ещё могу понять принципиальный отказ от перехода в "Торино", но есть игроки, которые поиграли и в "Интере", и в "Милане", и в "Ювентусе" — все они профессионалы. Другое дело — перейти прямо из "Спартака" в "Зенит" или ЦСКА. Вот это было бы неуважением. А в "Уфу" или ещё куда-нибудь — проблемы не вижу", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"Нужно быть профессионалом. Без обид, но если "Спартак" больше меня не захочет, думаю, я имею полное право пойти работать в другой клуб. Иначе многие тренеры остались бы без работы. Я ещё могу понять принципиальный отказ от перехода в "Торино", но есть игроки, которые поиграли и в "Интере", и в "Милане", и в "Ювентусе" — все они профессионалы. Другое дело — перейти прямо из "Спартака" в "Зенит" или ЦСКА. Вот это было бы неуважением. А в "Уфу" или ещё куда-нибудь — проблемы не вижу", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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