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Массимо Каррера: возглавить "Зенит" или ЦСКА после "Спартака" - это неуважение

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, готов ли он в будущем работать в "Зените" или в ЦСКА.

"Нужно быть профессионалом. Без обид, но если "Спартак" больше меня не захочет, думаю, я имею полное право пойти работать в другой клуб. Иначе многие тренеры остались бы без работы. Я ещё могу понять принципиальный отказ от перехода в "Торино", но есть игроки, которые поиграли и в "Интере", и в "Милане", и в "Ювентусе" — все они профессионалы. Другое дело — перейти прямо из "Спартака" в "Зенит" или ЦСКА. Вот это было бы неуважением. А в "Уфу" или ещё куда-нибудь — проблемы не вижу", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Спартак ЦСКА Зенит
Сегодня, 17:27
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11
(1)
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:40) #
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  •  (3)
online

Мордой не вышел для Зенита.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№10 Написал: Ditrih (Сегодня, 18:40) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
мозг промыли-начались свинопесни когда кресло закачалось
Регистрация: 1.06.2014
№9 Написал: Manchester United (Сегодня, 18:33) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: нетрал
за то вас там даже не лежало

потому что Спартак этот говножбан за кубок не считает,сливая это говно на стадии квалификации,каждому свое,кому то в ЛЧ выступать,кому то в говновазе барахтаться
Регистрация: 9.03.2017
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 18:27) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
Цитата: нетрал
спа трещит по всем швам ...осталось в лч обхезатся и крышка!

вы каждый год в говновазе обсераетесь со своими миллионами,говнори smile

за то вас там даже не лежало! говнори в кубе...
Регистрация: 26.04.2017
№7 Написал: corone`r (Сегодня, 18:25) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
уфа выше в таблице,уфа так уфа ))


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-= AS Roma =- -= Локомотив =-
Регистрация: 15.10.2010
№6 Написал: Manchester United (Сегодня, 18:24) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: нетрал
спа трещит по всем швам ...осталось в лч обхезатся и крышка!

вы каждый год в говновазе обсераетесь со своими миллионами,говнори smile
Регистрация: 9.03.2017
№5 Написал: Новичёк (Сегодня, 17:48) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Кто тут прикормил бакланов?
Регистрация: 2.08.2017
№4 Написал: spiri ДИКОЕ ПОЛЕ (Сегодня, 17:48) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
нетрал,
не,ну вы слишком жестоки,коллега!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 17:46) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
что-то странное заявление..тонкий намек на обиду?? flushed

спа трещит по всем швам ...осталось в лч обхезатся и крышка!
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:36) #
  • +1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да не парься)Кто тебя в Зенит позовет и кто к тебе приедет?)Глушаков?)Спасибо не стоит.Сначала в Европе хоть чего то добейся как тренер.Случайная победа не в топовом чемпионате это не резюме и об этом говорит второй сезон,который как тренер проваливаешь вместе с командой.Да и Гинеру ты без надобности.Там нужен сейчас опытный тренер,особенно с проблемами в составе.Мечтай Массимо)


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: spiri ДИКОЕ ПОЛЕ (Сегодня, 17:36) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
что-то странное заявление..тонкий намек на обиду?? flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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