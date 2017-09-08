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На станции метро ЦСКА начался монтаж бронзовых скульптур

На станции метро ЦСКА устанавливают бронзовые скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста, сообщает агенство городских новостей "Москва".

"Главным украшением станции станут бронзовые скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста, созданные студией военных художников им. М. Грекова. Монтаж скульптур осуществляется в настоящее время", — готовится в материалах.

Станция "ЦСКА" находится на первом участке ТПК, протяженность которого составляет 10,5 км. На нем размещаются пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк". Технические запуск этого участка был дан мэром Москвы 8 сентября 2017 года.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 18:30
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