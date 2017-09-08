Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:34
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (8)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (8)
На станции метро ЦСКА начался монтаж бронзовых скульптур
На станции метро ЦСКА устанавливают бронзовые скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста, сообщает агенство городских новостей "Москва".
"Главным украшением станции станут бронзовые скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста, созданные студией военных художников им. М. Грекова. Монтаж скульптур осуществляется в настоящее время", — готовится в материалах.
Станция "ЦСКА" находится на первом участке ТПК, протяженность которого составляет 10,5 км. На нем размещаются пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк". Технические запуск этого участка был дан мэром Москвы 8 сентября 2017 года.
"Главным украшением станции станут бронзовые скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста, созданные студией военных художников им. М. Грекова. Монтаж скульптур осуществляется в настоящее время", — готовится в материалах.
Станция "ЦСКА" находится на первом участке ТПК, протяженность которого составляет 10,5 км. На нем размещаются пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк". Технические запуск этого участка был дан мэром Москвы 8 сентября 2017 года.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.