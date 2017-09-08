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Маурисио прибыл в расположение "Спартака" (фото)

Бывший защитник "Спартака" Маурисио сегодня прибыл на базу красно-белых в Тарасовку, сообщает "Чемпионат.сом".

Напомним, что бразильский футболист в прошлом сезоне выступал за "Спартак" на правах аренды и по итогам сезона московский клуб не стал выкупать его трансфер и 28-летний Маурисио вернулся в "Лацио".

В прошлом сезоне Маурисио провёл за "Спартак" 11 матчей, забил один мяч и стал чемпионом России.

Маурисио прибыл в расположение "Спартака" (фото)
Теги: Маурисио Спартак
Сегодня, 19:17
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№4 Написал: зенитовец СССР (Сегодня, 19:43) #
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Ещё одна загубленная жизнь-судьба-карьера. Не видит смысла в дальнейшем существовании без тарасовской наркоты...
Регистрация: 22.08.2008
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:40) #
  • +2
  •  (2)

Если он сейчас свободный агент, Каррера возьмет.
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 19:29) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
чисто щей похлебать
Регистрация: 18.08.2013
№1 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 19:29) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Его в дверь, а он в окно.
Регистрация: 12.07.2014
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