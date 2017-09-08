Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:21
Сердар Таски не сыграет с "Рубином" (1)
Сердар Таски не сыграет с "Рубином" (1)
16:34
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (9)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (9)
Маурисио прибыл в расположение "Спартака" (фото)
Бывший защитник "Спартака" Маурисио сегодня прибыл на базу красно-белых в Тарасовку, сообщает "Чемпионат.сом".
Напомним, что бразильский футболист в прошлом сезоне выступал за "Спартак" на правах аренды и по итогам сезона московский клуб не стал выкупать его трансфер и 28-летний Маурисио вернулся в "Лацио".
В прошлом сезоне Маурисио провёл за "Спартак" 11 матчей, забил один мяч и стал чемпионом России.
Напомним, что бразильский футболист в прошлом сезоне выступал за "Спартак" на правах аренды и по итогам сезона московский клуб не стал выкупать его трансфер и 28-летний Маурисио вернулся в "Лацио".
В прошлом сезоне Маурисио провёл за "Спартак" 11 матчей, забил один мяч и стал чемпионом России.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.