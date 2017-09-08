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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Педро Роша: все хотят играть в Лиге чемпионов, да ещё и за такой великий клуб
Новичок "Спартака" полузащитник Педро Роша рассказал, почему решился перейти в стан красно-белых.
"Я знал, что в России очень холодно, в Бразилии потеплее. Потом узнал, что это очень большая страна. Русские люди очень хорошие и добродушные, и я сам в этом убедился. Меня очень тепло приняли, благодарен за такой радушным приём.
Всегда концентрируюсь на работе. Все мечтают о сборной, и я тоже. Много работаю, чтобы оказаться там и реализовать свою мечту. Буду делать всё от меня возможное, чтобы Тите меня вызвал, но сейчас главное помочь "Спартаку" и доказать своей игрой в московской команде, что я достоин играть в сборной.
Моя позиция – либо в центре, либо на фланге в нападении. Главные достоинства – скорость, дриблинг. Обыгрываю один в один и хорошо открываюсь на флангах.
Почему я перешёл в "Спартак"? Всего по чуть-чуть. Все хотят играть в Лиге чемпионов, да ещё и за такой великий клуб, как "Спартак". Это стало решающим фактором. Все бразильцы нацелены на то, чтобы перейти в Европу и закрепиться здесь", - цитирует Рошу "Чемпионат.сом".
"Я знал, что в России очень холодно, в Бразилии потеплее. Потом узнал, что это очень большая страна. Русские люди очень хорошие и добродушные, и я сам в этом убедился. Меня очень тепло приняли, благодарен за такой радушным приём.
Всегда концентрируюсь на работе. Все мечтают о сборной, и я тоже. Много работаю, чтобы оказаться там и реализовать свою мечту. Буду делать всё от меня возможное, чтобы Тите меня вызвал, но сейчас главное помочь "Спартаку" и доказать своей игрой в московской команде, что я достоин играть в сборной.
Моя позиция – либо в центре, либо на фланге в нападении. Главные достоинства – скорость, дриблинг. Обыгрываю один в один и хорошо открываюсь на флангах.
Почему я перешёл в "Спартак"? Всего по чуть-чуть. Все хотят играть в Лиге чемпионов, да ещё и за такой великий клуб, как "Спартак". Это стало решающим фактором. Все бразильцы нацелены на то, чтобы перейти в Европу и закрепиться здесь", - цитирует Рошу "Чемпионат.сом".
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