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Педро Роша: все хотят играть в Лиге чемпионов, да ещё и за такой великий клуб

Новичок "Спартака" полузащитник Педро Роша рассказал, почему решился перейти в стан красно-белых.

"Я знал, что в России очень холодно, в Бразилии потеплее. Потом узнал, что это очень большая страна. Русские люди очень хорошие и добродушные, и я сам в этом убедился. Меня очень тепло приняли, благодарен за такой радушным приём.

Всегда концентрируюсь на работе. Все мечтают о сборной, и я тоже. Много работаю, чтобы оказаться там и реализовать свою мечту. Буду делать всё от меня возможное, чтобы Тите меня вызвал, но сейчас главное помочь "Спартаку" и доказать своей игрой в московской команде, что я достоин играть в сборной.

Моя позиция – либо в центре, либо на фланге в нападении. Главные достоинства – скорость, дриблинг. Обыгрываю один в один и хорошо открываюсь на флангах.

Почему я перешёл в "Спартак"? Всего по чуть-чуть. Все хотят играть в Лиге чемпионов, да ещё и за такой великий клуб, как "Спартак". Это стало решающим фактором. Все бразильцы нацелены на то, чтобы перейти в Европу и закрепиться здесь", - цитирует Рошу "Чемпионат.сом".
Теги: Роша Спартак
Сегодня, 19:33
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7
(1)
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Летит Педро в Москву и мечтает: все хотят играть в Лиге чемпионов, а внутренний голос ему в ответ,- но не все хотят опозорится. В памяти невольно всплыл образ Луана, презрительно улыбающегося в его сторону. Погрустнел Педро, посмотрел в иллюминатор, и пожалел, что даже с таким контрактом, у него нету парашюта. disappointed


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 20:09) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ух,как он пресловутым духом надышался,коль клуб-середняк ,,великим '' называет.Скоро поймет,как его надули.
Регистрация: 27.07.2013
№5 Написал: soloz Россия (Сегодня, 20:07) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Надышался спартаковским душком.. sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:37) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Давай Педро,покажи себя и стань великим игроком в великом клубе,как это сделал Промес.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 19:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kos
уже вкололи


Да он еще с вами не играл - куда торопитесь? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:37) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kos
уже вкололи

так ложись и отдыхай,раз вкололи.че тут то трешься?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 19:36) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
уже вкололи
Регистрация: 18.08.2013
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