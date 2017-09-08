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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Гончаренко: нам было важно находить лазейки между линиями, важно было забить
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в прямом эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Амкаром".
"Мы знали, что "Амкар" играет вязко, не дает создавать много моментов, особенно дома. Нам было важно находить лазейки между линиями, важно было забить. Могли увеличить преимущество. В моменте у наших ворот Акинфеев нас выручил. Мы контролировали игру, Витинью мог забивать второй, мы заслужили победу. Игру с "Бенфикой" в уме не держали. Надо было выиграть, взять три очка после поражения от "Ахмата", – заявил Гончаренко .
"Мы знали, что "Амкар" играет вязко, не дает создавать много моментов, особенно дома. Нам было важно находить лазейки между линиями, важно было забить. Могли увеличить преимущество. В моменте у наших ворот Акинфеев нас выручил. Мы контролировали игру, Витинью мог забивать второй, мы заслужили победу. Игру с "Бенфикой" в уме не держали. Надо было выиграть, взять три очка после поражения от "Ахмата", – заявил Гончаренко .
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