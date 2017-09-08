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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (10)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (10)
Массимо Каррера: хочу видеть тех, кто приходит играть не за деньги, а за "Спартак"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, каких футболистов хочет видеть в команде, отметив, что ему нужны те, кто будет играть за клуб, а не за деньги.
"В плане усиления мы сделали, что смогли. Конечно, всегда хочется большего. По разным причинам нам не удалось подписать нескольких новичков. Если Луан не хочет ехать в Россию, что я могу поделать? Остаётся развести руками. Такая же ситуация с Ньянгом: он предпочёл перейти в "Торино", чтобы остаться в Италии.
Я не являюсь менеджером в английском понимании. Я не могу сказать: "Хочу Неймара! Президент, дай двести миллионов!" Могу лишь сообщить руководству о позициях, которые требуют усиления, и назвать какие-то имена. Если за качественного игрока, который мне нравится, нужно выложить 25 миллионов, а их нет, то приходится искать других футболистов.
Я хочу видеть игроков, которые приходят играть не за деньги, а за "Спартак". Если футболист говорит, что придёт лишь за 5 миллионов, пусть остаётся дома. Нужно держать баланс, нельзя позволить одному зарабатывать 7 миллионов, а другому — полтора", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"В плане усиления мы сделали, что смогли. Конечно, всегда хочется большего. По разным причинам нам не удалось подписать нескольких новичков. Если Луан не хочет ехать в Россию, что я могу поделать? Остаётся развести руками. Такая же ситуация с Ньянгом: он предпочёл перейти в "Торино", чтобы остаться в Италии.
Я не являюсь менеджером в английском понимании. Я не могу сказать: "Хочу Неймара! Президент, дай двести миллионов!" Могу лишь сообщить руководству о позициях, которые требуют усиления, и назвать какие-то имена. Если за качественного игрока, который мне нравится, нужно выложить 25 миллионов, а их нет, то приходится искать других футболистов.
Я хочу видеть игроков, которые приходят играть не за деньги, а за "Спартак". Если футболист говорит, что придёт лишь за 5 миллионов, пусть остаётся дома. Нужно держать баланс, нельзя позволить одному зарабатывать 7 миллионов, а другому — полтора", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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