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Массимо Каррера: хочу видеть тех, кто приходит играть не за деньги, а за "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, каких футболистов хочет видеть в команде, отметив, что ему нужны те, кто будет играть за клуб, а не за деньги.

"В плане усиления мы сделали, что смогли. Конечно, всегда хочется большего. По разным причинам нам не удалось подписать нескольких новичков. Если Луан не хочет ехать в Россию, что я могу поделать? Остаётся развести руками. Такая же ситуация с Ньянгом: он предпочёл перейти в "Торино", чтобы остаться в Италии.

Я не являюсь менеджером в английском понимании. Я не могу сказать: "Хочу Неймара! Президент, дай двести миллионов!" Могу лишь сообщить руководству о позициях, которые требуют усиления, и назвать какие-то имена. Если за качественного игрока, который мне нравится, нужно выложить 25 миллионов, а их нет, то приходится искать других футболистов.

Я хочу видеть игроков, которые приходят играть не за деньги, а за "Спартак". Если футболист говорит, что придёт лишь за 5 миллионов, пусть остаётся дома. Нужно держать баланс, нельзя позволить одному зарабатывать 7 миллионов, а другому — полтора", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 20:35
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(5)
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:43) #
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online

С такой мордой только мусор выгребать из помойки. Какой нафиг, менеджер в любом понимании. Спокойной ночи.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:33) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Dvenyatin_Druz_
sanyapytilin,
Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь, Так воспитаньем, слава богу, У нас немудрено блеснуть. Блеснул- красавец.

А не надо всех под одну гребенку...или ты по себе судишь?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 21:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
sanyapytilin,
Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь, Так воспитаньем, слава богу, У нас немудрено блеснуть. Блеснул- красавец.
Регистрация: 2.09.2015
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:20) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Цитата: sanyapytilin
Сейчас таких нет, если и есть, то единицы. О чем говорит Карейра, рынок давно поменял психологию игроков, ведомых агентами и их шкурняками.

Короче, бред наивного мальчика...

Цитата: Сибирячок
Цитата: Хитрый Лис
а вот найти игрока, который хотел бы играть именно за какой-то конкретный клуб, особенно не входящий в топы, - сложно.

Но возможно. Зобнин - яркий пример.


Хyёбнин...за ромбик пришел играть? В пердив с Динамо не хотел следовать, вот и пришел на хорошее предложение. Нашёл патриота)))) глушаков и комбаровы еще скажи))))
Насмешил.

Вылети спартак в пердив(эх, мечты), сбежит ваш зобнин в зенит и не закашляет.

Да и ты не закашляешь, если тебе предложат работу охрененую и денег - поболее, чем ты в своём колхозе получаешь и ещё перспективу на рынок вылезти городской. Или ты принципиальный такой? В ЦСКА играть будешь? Продашься за 3 копейки и язык свой в опу засунешь.....


А причем здесь я, полудурок? Сравнивая ЦСКА и колхоз))))
Идиот ты. Посмотри кто в Юве остался после их вылета. Буффон тот же...колхозник, правда?
А ты чмо, мать продашь за 3 копейки.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 21:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Сейчас таких нет, если и есть, то единицы. О чем говорит Карейра, рынок давно поменял психологию игроков, ведомых агентами и их шкурняками.

Короче, бред наивного мальчика...

Цитата: Сибирячок
Цитата: Хитрый Лис
а вот найти игрока, который хотел бы играть именно за какой-то конкретный клуб, особенно не входящий в топы, - сложно.

Но возможно. Зобнин - яркий пример.


Хyёбнин...за ромбик пришел играть? В пердив с Динамо не хотел следовать, вот и пришел на хорошее предложение. Нашёл патриота)))) глушаков и комбаровы еще скажи))))
Насмешил.

Вылети спартак в пердив(эх, мечты), сбежит ваш зобнин в зенит и не закашляет.

Да и ты не закашляешь, если тебе предложат работу охрененую и денег - поболее, чем ты в своём колхозе получаешь и ещё перспективу на рынок вылезти городской. Или ты принципиальный такой? В ЦСКА играть будешь? Продашься за 3 копейки и язык свой в опу засунешь.....
Регистрация: 2.09.2015
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 21:10) #
  • +4
  •  (4)
online

что за бред? и так все знают, что в Спартаке играют только за ромбик, как и Массимо тренирует только за борщ
Регистрация: 8.01.2017
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:05) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сейчас таких нет, если и есть, то единицы. О чем говорит Карейра, рынок давно поменял психологию игроков, ведомых агентами и их шкурняками.

Короче, бред наивного мальчика...

Цитата: Сибирячок
Цитата: Хитрый Лис
а вот найти игрока, который хотел бы играть именно за какой-то конкретный клуб, особенно не входящий в топы, - сложно.

Но возможно. Зобнин - яркий пример.


Хyёбнин...за ромбик пришел играть? В пердив с Динамо не хотел следовать, вот и пришел на хорошее предложение. Нашёл патриота)))) глушаков и комбаровы еще скажи))))
Насмешил.

Вылети спартак в пердив(эх, мечты), сбежит ваш зобнин в зенит и не закашляет.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:59) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Хитрый Лис
а вот найти игрока, который хотел бы играть именно за какой-то конкретный клуб, особенно не входящий в топы, - сложно.

Но возможно. Зобнин - яркий пример.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 20:46) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
особенно не входящий в топы, - сложно.


Вас то уже в топах заклинило? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:39) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какой-то дешевый популизм. Деньги интересуют всех, а вот найти игрока, который хотел бы играть именно за какой-то конкретный клуб, особенно не входящий в топы, - сложно.
Регистрация: 19.03.2010
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