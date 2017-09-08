Педро Роша: тренируюсь в шортах Попова, придется платить аренду

Новичок "Спартака" нападающий Педро Роша перед матчем 9-го тура премьер-лиги против "Рубина" отметил, что вариант с переходом в московскую команду поступил буквально перед закрытием окна.- Вариант со "Спартаком" поступил буквально перед закрытием окна, - сказал Роша. - Постарались как можно скорее все уладить. Рад, что получилось.- Попов мне разрешил. Правда, придется платить аренду. Шучу. На самом деле, мне просто еще не успели выдать новые с моим номером.