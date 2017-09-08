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Педро Роша: тренируюсь в шортах Попова, придется платить аренду

Новичок "Спартака" нападающий Педро Роша перед матчем 9-го тура премьер-лиги против "Рубина" отметил, что вариант с переходом в московскую команду поступил буквально перед закрытием окна.

- Вариант со "Спартаком" поступил буквально перед закрытием окна, - сказал Роша. - Постарались как можно скорее все уладить. Рад, что получилось.

- Вы тренировались в шортах с номером Попова. Почему?

- Попов мне разрешил. Правда, придется платить аренду. Шучу. На самом деле, мне просто еще не успели выдать новые с моим номером.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Роша Спартак
Сегодня, 23:08
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